14:52, 5 марта 2026

Юристы сочли недостаточной компенсацию детям из интерната в Ниноцминде

Интернат в Ниноцминде. Фото https://newstbilisi.info/180547-phr-v-oon-obyazali-vlasti-gruzii-provesti-monitoring-detskogo-doma-v-ninocminda.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси постановил выплатить по 30 тысяч лари 11 воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде в качестве компенсации за негуманное обращение. Защита воспитанников интерната обжаловала решение суда, апелляционную жалобу подал и Минфин Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля 2024 года стало известно, что ЕСПЧ обратился к властям Грузии с вопросами о негуманном обращении с воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде. Власти Грузии допустили насилие над детьми в школе-интернате в Ниноцминде, заявил  в сентябре 2024 года комитет ООН по правам ребенка и потребовал выплатить компенсации пострадавшим.

В 2021 году большой общественный резонанс вызвал отказ руководства интерната для детей-сирот в Ниноцминде пустить туда представителей омбудсмена. С 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Суд постановил, что все 57 воспитанников интерната должны быть распределены по семьям и приютам, после чего грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната. Подробнее о скандале можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Тбилисский городской суд обязал государство выплатить компенсации в размере 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов США) бывшим воспитанникам детского пансиона в грузинском городке Ниноцминда, которые на протяжении лет подвергались издевательствам со стороны персонала, сообщила неправительственная организация «Партнерство за права человека» (PHR), представлявшая интересы пострадавших.

По данным организации, суд постановил взыскать средства с Минфина Грузии в пользу каждого из 11 истцов. Изначально представители PHR требовали выплатить по 100 тыс. лари каждому заявителю.

Юристы обжалуют решение суда по части размера компенсации. Министерство финансов также подало апелляцию.

«По нашей позиции, полностью возместить причиненный ущерб практически невозможно, поскольку никакая сумма не может быть эквивалентом насилия и ненадлежащего обращения. Однако компенсация должна быть достойной и соответствовать конкретным обстоятельствам, включая возраст бывших воспитанников, их особую уязвимость, формы и продолжительность насилия», — говорится в заявлении PHR.

«Рассмотрение дела в части определения размера компенсации, длилось более года, несмотря на то, что PHR подала иск в суд в течение нескольких месяцев после решения Комитета ООН по правам ребенка от 2024 года. За это время PHR четырежды обращалась в суд с просьбой о своевременном решении", - процитировало заявление организации "Интерпрессньюс". 

Показать больше