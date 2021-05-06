Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могут попасть в принадлежащий патриархии интернат для детей-сирот в городе Ниноцминде. Архиепископ Схалтинский не пускает туда и соцработников. В чем причина такой закрытости, как обстоит дело в других конфессиональных приютах - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Заявление омбудсмена

В апреле 2021 года народный защитник (омбудсмен) Грузии 1 Нино Ломджария заявила, что ее представителям не разрешили проводить мониторинг Джавахетской школы-интерната для детей-сирот Святой Нино в городе Ниноцминде, действующей при патриархате Грузинской православной церкви. Причиной тому представитель интерната назвал указание архиепископа Схалтинского преподобного Спиридона, который является настоятелем интерната.

Работникам аппарата омбудсмена в этом приюте отказывали в посещениях и ранее . В заявлении утверждается, что с июня 2020 года в интернат не могли попасть и соцработники Государственного агентства опеки 2 .

Грузинское партнерство за права человека (PHR) как организация со статусом специального истца 19 апреля 2021 года обратилась в Тбилисский городской суд с заявлением о защите прав детей, проживающих в приюте Святой Нино.

В аппарате омбудсмена напомнили, что мониторинг , проведенный в 2015 году, выявил серьезные случаи насилия в отношении детей в конфессиональных приютах. В отчете народного защитника за 2019 год указывается, что в интернате Ниноцминды в качестве наказания детей дергали за волосы и за уши, воспитанников могли оставить без ужина, а также ставили на колени и заставляли делать земные поклоны . Такие приюты непрозрачны и там могут нарушаться права детей, констатировала Нино Ломджария 3 .

Мониторинг аппарата омбудсмена Грузии в государственных и негосударственных организациях, где находятся дети, проводится регулярно, в том числе в приютах под покровительством Грузинской православной церкви. Целью мониторинга является проверка соблюдения прав детей.

Народный защитник Грузии обратился к правительству Грузии в целом и к министерству здравоохранения и социальной защиты в частности с требованием принять меры для того, чтобы сотрудники его аппарата и соцработники могли посетить пансионат и конфиденциально поговорить с детьми. При этом Государственное агентство опеки так и не прокомментировало случившееся, а министерство образования ответило, что знает лишь о том, что воспитанники детского дома посещают государственную среднюю школу в городе Ниноцминде .

В двух церковных приютах, которые «государство не видит», живет не менее 90 детей, заявил в 2020 году депутат парламента Грузии Зураб Чиаберашвили. В свою очередь, представитель ЮНИСЕФ Кетеван Меликадзе рассказала о 35 частных приютах — при церквях или мусульманских общинах, а также при муниципалитетах. В общей сложности в них находятся около 1 тыс. детей, отмечается в материале «Коммерсанта» 20 февраля 2020 года.

Что говорит отец Спиридон

На онлайн-конференции «Бог - родина человека» архиепископ Схалтинский 4 объяснил свой отказ тем, что в школу пытаются пройти люди, требующие легализации однополых браков, имея в виду Нино Ломджария и сотрудников ее аппарата. «Мое личное мнение, что таких людей нельзя пускать не то что в приют, вообще ни в какую семью, я в долгу перед душами этих детей, я несу ответственность перед Богом за судьбу этих детей, и считаю, что допуск в помещение людей, которые стремятся легализовать однополые браки в Грузии, является самым тяжким преступлением и осквернением святости», - сказал отец Спиридон.

Запись конференции «Ответ профессорских учителей и учителей улицы Джавахетии. Очередная атака на детский дом Ниноцминда», в которой участвовали 90 работников образования, размещена 21 апреля на странице фейсбук-сообщества «Проповеди архиепископа Схалтельского Спиридона».

Преподобный Спиридон называет заявления омбудсмена о том, что дети в таких приютах отрезаны от общества и являются закрытыми учреждениями, «клеветой и бессмысленной ерундой». Настоятель интерната утверждает, что до открытия этого учреждения в городе вообще не было грузинской школы, местные дети учились на армянском или русском языках. «В Ниноцминде не было грузинской школы, и мы открыли ее на базе пансионата, теперь сюда ходят наши дети», – сказал архиепископ.

Небольшой город Ниноцминда расположен недалеко от южной границы Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Этот регион преимущественно населяют этнические армяне.

Отец Спиридон считает возможной причиной «атаки» омбудсмена также свою негативную позицию в отношении строительства Намахванской ГЭС, отчуждения земли иностранцами, а также тем фактом, что он считает вакцинацию геноцидом.

«Церковь пользуется наибольшим доверием в Грузии, и с политической точки зрения, если вы выступает против церкви, вы рискуете потерять голоса многих избирателей. Власти знают, что такие учреждения существуют и что они нарушают закон, и при этом ничего не делают», - говорит о проблеме детских конфессиональных приютов Андро Дадиани, сотрудник благотворительной организации EveryChild в Грузии.

Что утверждает выпускница приюта

Журналистам издания Jnews удалось поговорить с одной из бывших воспитанниц пансионата. Девушка, не назвавшая своего имени, говорит, что покинула детский дом три года назад из-за того, что достигла совершеннолетия. По ее словам, насилия в пансионате не было, и дети не были изолированы. «Нас кормили 4 раза в день. Няни с нами обращались, как мамы. Не отлынивали и оставляли свои семьи на 2-3 месяца и приезжали сюда к нам. И к каждому ребенку относились, как родные мамы, а [настоятель] владыка Спиридон, как отец», - рассказала воспитанница .

Одной из главных причин почему дети оказываются в интернатах пресс-секретарь Партнерства по правам человека для детей Нана Гочишвили называет нужду - родители просто не могут их содержать, поэтому отправляют в такие учреждения (при этом предполагается, что дети будут регулярно посещать свою биологическую семью, нередко так и происходит). Иногда воспитанниками интернатов становятся дети из глухой провинции, из сел, в которых нет школ, а ездить в школу далеко и дорого .

Впрочем, в Джавахетском интернате Святой Нино - большинство сироты. Раньше там было 200 детей, на сегодняшний день в приюте содержатся 57, самому младшему из них 5 лет.

Что происходит в других приютах

По данным мониторинга аппарата омбудсмена, права детей нарушают не только в православных интернатах, но и в учреждениях, принадлежащих другим конфессиям. Так, в отчете омбудсмена за 2015 год, в частности, говорится, что «воспитанники мусульманских пансионатов не сообщали о регулярном насилии, но признали, что иногда воспитатели кричат на них и прибегают к физическому насилию». В отчете также подчеркивалось, что в некоторых из этих заведений не соблюдаются гигиенические нормы, а на кухнях были обнаружены просроченные продукты.

Воспитанники приюта для детей с ограниченными возможностями в пригороде Грузии Коджори дали интервью, в котором заявили о систематических избиениях и психологическом насилии. По данным журналистов, один из воспитанников предпринял попытку суицида, причиной которой было названо насилие. Руководитель детского дома Майя Читаишвили заявила, что ничего не знает о случаях насилия в отношении воспитанников. По ее словам, если бы такие факты действительно были, она бы знала об этом. Однако Государственное агентство по оказанию помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми опубликовало 26 апреля заявление о событиях в приюте Коджори. И по данным агентства, в детский дом назначен новый временный управляющий, а также к работе в нем привлечена группа специалистов по развитию.

По словам заместителя омбудсмена Грузии Эки Схиладзе, главная проблема закрытых интернатов при религиозных организациях Грузии заключается в том, что человек, который ими управляет совершенно незаконно наделен полномочиями не пускать внутрь даже соцработников. «Наш главный вопрос на фоне происходящего - а что делает государство для того, чтобы узнать, не нарушаются ли права детей, за которых оно ответственно?» – сказала заместительница омбудсмена . В то же время она отметила, что за всю историю мониторинга препятствие правозащитникам оказывают только в приюте Ниноцминды .

Материал подготовлен при участии «Медиасети» (автор Диана Петриашвили)