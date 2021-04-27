Насилие в семье. Фото: Aziz Karimov / MeydanTV

27 апреля 2021, 06:23

Журналистское расследование подняло тему насилия над детьми в Грузии

Трехлетний воспитанник детского сада в Тбилиси был избит воспитателем, ранее на систематическое насилие и психологическое давление жаловались воспитанники детского дома в Коджори, говорится в расследовании телеканала "Рустави 2". Офис омбудсмена Грузии сообщил об аналогичных случаях насилия над воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде.

Министерство внутренних дел Грузии расследует дело о предполагаемом насилии в отношении трехлетнего воспитанника детского сада в Тбилиси, сообщает 26 апреля "Рустави 2". По данным следствия, в избиении ребенка подозревается воспитатель, которая уже уволена. Мама ребенка в эфире "Рустави 2" сообщила, что у ребенка на лице видны синяки.

Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения в детском саду, ведется расследование по статье 126 Уголовного кодекса Грузии.

Ранее "Рустави 2" сообщал о тяжелом положении воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями в пригороде Грузии Коджори. Воспитанники приюта дали интервью, в котором заявили о систематических избиениях и психологическом насилии. По данным телеканала, один из воспитанников предпринял попытку суицида, причиной которой названо насилие.

При этом руководитель детского дома Майя Читаишвили заявила, что ничего не знает о случаях насилия в отношении воспитанников. По ее словам, если бы такие факты действительно были, она бы знала об этом.

Государственное агентство по оказанию помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми опубликовало 26 апреля заявление о событиях в приюте Коджори. По данным агентства, в детский дом назначен новый временный управляющий, а также к работе в нем привлечена группа специалистов по развитию. 

Незапланированный мониторинг офиса народного защитника детского дома в Коджори также выявил факты применения насилия в отношении воспитанников. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье 126 "Насилие". 

По данным офиса народного защитника, случай в Коджори - не единственный; недавно представителей омбудсмена попросту не пустили в Джавахетскую школу-интернат для детей-сирот Св.Нино в Ниноцминде, действующей при патриархате Грузинской православной церкви. Представитель учреждения назвал причиной недопуска указание архиепископа Схалты Спиридона. В школе-интернате обучаются 57 детей, младшему из которых пять лет.

По данным офиса омбудсмена, с июня 2020 года ни один соцработник Государственного агентства социальной обслуживания не смог попасть в пансионат. В официальной переписке, предоставленной агентством, говорится, что архиепископ Спиридон выступает против посещения соцработниками интерната.

При этом в сообщении офиса омбудсмена указано, что мониторинг, проведенный в школе-интернате в Ниноцминде, выявил случая насилия в отношении воспитанников. Кроме того, отмечается, что несовершеннолетние в интернате практически изолированы от общества и удовлетворение их индивидуальных потребностей затруднено.

Омбудсмен призвала власти Грузии обратить внимание на положение воспитанников детских домов и школ-интернатов в целом и потребовала "представить конкретный план действий по передаче детей из школ-интернатов под опеку государства и удовлетворению их потребностей в короткие сроки". Конкретно по поводу школы-интерната в Ниноцминде в сообщении офиса народного защитника содержится требование "незамедлительно принять все меры, чтобы народный защитник и социальные работники могли посещать пансион и иметь индивидуальные отношения с детьми".

Примечание:

"Жители Грузии назвали причины браков между подростками", "ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте", "Исследователи рассказали о дискриминации мусульманок в Аджарии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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