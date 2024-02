ЕСПЧ заинтересовался насилием над воспитанниками интерната в Ниноцминде

24 февраля 2024, 00:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обратился к властям Грузии с вопросами о негуманном обращении с воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде, сообщила глава НПО "Сапари" Байя Патарая.

Как сообщал "Кавказский узел", отказ руководства интерната для детей-сирот в Ниноцминде пустить туда представителей омбудсмена Нино Ломджария вызвал в 2021 году большой общественный резонанс. С 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. После заявления омбудсмена в интернат смогли попасть представители властей. Суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа, после чего грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната. 20 апреля 2023 года пятеро воспитанников интерната обратились в Европейский суд по правам человека.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" " Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии ".

Дело воспитанников интерната в Ниноцминде передано в Европейский суд по правам человека, сообщил 23 февраля глава НПО "Сапари" Байя Патарая. "Страсбург уже направил государству вопросы о негуманном обращении, которому подверглись дети Ниноцминдской школы-интерната. Мы переходим ко второму этапу работы, где за все придется отвечать государству. Поздравляю всех, особенно детей Ниноцминды", - написала она в соцсетях.

Патарая сообщила, что над иском работали, помимо "Сапари" также НПО "Европейский центр защиты прав человека" (EHRAC), "Фонд гражданского общества", НПО "Фонд гражданского общества", НПО "Институт управления Восток-Запад" и НПО "ООН-Женщины Грузии".

Ранее НПО "Партнерство за права человека" (Partnership for Human Rights, PHR) обратилось в ООН с просьбой провести мониторинг состояния воспитанников школы-интерната в Ниноцминде. Комитет ООН по правам ребенка (The Committee on the Rights of the Child, CRC) удовлетворил жалобу НПО и издал временное постановление. Государство обязано немедленно обеспечить государственным контролирующим органам соответствующие полномочия для проверки правового статуса детей в школе-интернате Ниноцминда, заявил Комитет ООН по правам ребенка.

В связи с тем, что правительство Грузии откладывало исполнение временной меры, НПО опубликовала полученное от CRC уведомление с приложением оригинала, говорится в опубликованном на сайте организации сообщении.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.