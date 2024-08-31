КоАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

31 августа 2024, 11:07

Комментарии в соцсети привели жителя Славянска-на-Кубани к штрафу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Славянске-на-Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Антона Колядина, признав, что его комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье – 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, в ходе мониторинга соцсети "ВКонтакте", сотрудники ФСБ выявили комментарии жителя Славянска-на-Кубани Антона Колядина. Силовики посчитали, что комментарии подрывают интересы и безопасность страны и составили на Колядина протокол.

Колядин на суде признал вину и пояснил, что высказал в комментариях свое субъективное мнение. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Славянского городского суда.

Комментариев от Антона Колядина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа стало известно, что суд в городе Абинск Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей стримершу Марию Борзову, признав, что высказанная ею во время прямого эфира в интернете критика в адрес военных дискредитировала вооруженные силы.

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Примечание:

"Жительница Владикавказа повторно столкнулась с уголовным преследованием за дискредитацию армии", "Суд оштрафовал жителя Железноводска за обсуждение СВО", "Власти Славянска-на-Кубани добиваются сноса храма священника Пивоварова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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