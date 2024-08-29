Мария Борзова оштрафована за дискредитацию армии

29 августа 2024, 06:47

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Суд в городе Абинск Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей стримершу Марию Борзову, признав, что высказанная ею во время прямого эфира в интернете критика в адрес военных дискредитировала вооруженные силы.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации армии на жительницу Краснодарского края Марию Борзову за критику ею во время прямого эфира в интернете участников спецоперации на Украине.

Абинский районный суд признал Марию Борзову виновной в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Напомним, во время ведения прямого эфира в интернете Борзова раскритиковала участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Позже на своей странице в соцсети "ВКонтакте" она опубликовала видеообращение, в котором пояснила, что критиковала только тех военнослужащих, которые ведут аморальный образов жизни – систематически употребляют алкоголь и совершают правонарушения. Борзова заявила, что неизвестные вырезали кусок из записи ее прямого эфира и распространили его под видом того, что она будто бы критикует всех участников СВО.

"Кавказский узел" также писал, что 27 августа стало известно, что суд в Краснодаре оштрафовал на 61 тысячу рублей местного жителя Илью Харченко, признав его виновным в дискредитации армии и демонстрации запрещенной символики.

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