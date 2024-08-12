Стримерша с Кубани обвинена в дискредитации военных

12 августа 2024, 09:17

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Силовики составили протокол о дискредитации армии на жительницу Краснодарского края Марию Борзову за критику ею во время прямого эфира в интернете участников спецоперации на Украине. Сама Борзова заявила, что ее слова вырвали из контекста и что она критиковала лишь тех военных, которые ведут аморальный образ жизни.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии в отношении жительницы Краснодарского края Марии Борзовой, которая во время ведения прямого эфира (стрима) в интернете подвергла критике военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, передал 10 августа "Утренний Юг".

Борзова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала ролик, в котором заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Она пояснила, что у нее произошел конфликт с бывшим участником СВО, который ведет аморальный образ жизни. Во время стрима она подвергла его критике, а также раскритиковала других военных, которые тоже ведут аморальный образ жизни. По словам Борзовой, неизвестные вырезали кусок из видео и под видом того, что она будто бы критикует всех участников СВО, опубликовали его в интернете.

"Идет следствие, я готова понести любое наказание [если будет доказана вина]", – подчеркнула Мария Борзова.

Этот пост на странице Борзовой во "ВКонтакте", на которую подписаны 6637 пользователей, на 08.00 мск 12 августа набрал около 3,5 тысячи просмотров и 159 отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа стало известно, что суд оштрафовал кубанскую активистку Марину Мелихову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за стихотворение, которое на видеохостинге Youtube опубликовала не она.

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