Мелихова оштрафована за пацифистское стихотворение

07 августа 2024, 03:54

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Суд оштрафовал кубанскую активистку Марину Мелихову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за стихотворение, которое на видеохостинге Youtube опубликовала не она. Административный протокол был составлен с нарушениями, все ходатайства защиты были отклонены, рассказала адвокат Мария Спасибухова. Мелихова назвала штраф "мракобесием".

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что силовики сочли дискредитацией армии видео со стихами Марины Мелиховой, опубликованное на Youtube. Мелихова указала, что не публиковала ролик, так как в это время отбывала срок наказания в СИЗО, и что узнала об этом видео от полицейских, составивших протокол. Адвокат Мелиховой заявила, что в стихотворении нет ничего дискредитирующего российскую армию.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы. 8 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор жительнице Краснодарского края Марине Мелиховой, осужденной по статье о дискредитации армии. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей. При этом из СИЗО Мелихова была освобождена еще 1 июня.

6 августа Армавирский суд оштрафовал активистку Марину Мелихову на 30 тысяч рублей за ее пацифистское стихотворение.

«Процесс длился полтора часа. На нем присутствовал участковый, составивший протокол. Конкретно он ничего пояснить суду не мог и публично продемонстрировал свое незнание процессуального законодательства. В его протоколе даже не верно был указан Youtube-канал, на котором размещено видео. Также отсутствовал номер протокола, что автоматически делает его недействительным. В протокол были внесены исправления, которые не предусмотрены законом. Самого видео, за которое судили мою подзащитную, в материалах дела также не оказалось, диска с видеозаписью не было, были только скриншоты. Не было акта осмотра видеозаписи… Я заявила несколько ходатайств, таких как «о вызове уполномоченного, который делал заключение по материалам проверки», «о вызов эксперта» и о вызове владельца канала, разместившего видео со стихами Марины Мелиховой… Но буквально во всех ходатайствах было судом отказано. Кстати, экспертиза не подтвердила наличие в стихах моей подзащитной дискредитации армии РФ, однако суд все равно признал ее виновной и вынес обвинительное постановление со штрафом в 30 000 рублей», -рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мария Спасибухова.

По ее словам, в материалах дела полиция пыталась возбудить уголовное дело о дискредитации армии, но на этот раз все закончилось административным делом.

Марина Мелихова назвала произошедшее «мракобесием». «Я человек очень творческий. Я с детства пишу стихи, пою песни, танцую… Поэтому, сидя в тюрьме, я не теряла своих способностей и каждую свободную минуту писала стихи. У меня очень много стихов, более 200. Есть даже былины и сказания, написанные в славянском, старинном стиле. Я когда-нибудь их опубликую. И вот одно из этих стихотворений про моего деда Белова по материнской линии. Он действительно в 1943 году погиб под Сталинградом. Он похоронен на мамаевом Кургане. Его зовут Белов Алексей Иванович. У меня есть его фото. Я написала стихотворение в стиле обращения к своему деду. Стихотворение миролюбивое, потому что я пацифист. Почему я должна скрывать свою пацифистскую суть? Мое стихотворение - это творчество, поэтому я в шоке, в таком шоке что должна платить государству 30 000 рублей за право писать стихи и заниматься творчеством. Стихотворение опубликовал Василий Семенцов на своём канале «Свобода слова». Неизвестный мне мужчина мое стихотворение зачитал. Я, когда вышла из тюрьмы и увидела свое стихотворение в Youtube, то конечно, была рада и благодарна людям, которые его разместили. Но я не читала и вообще не опубликовала это стихотворение, я просто его автор. И когда меня за авторство стихотворения признали правонарушителем, то я сочла это «мракобесием» каким-то», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 30 тысяч для человека, у которого нет работы и находится на иждивении малолетний сын - сумма большая. "Я не могу устроиться на работу, меня поразили во всех правах. Из-за нахождения в списке экстремистов я ничего не могу вообще: ни иметь банковскую карточку, потому что все деньги на ней арестованы (Марина Борисовна Мелихова внесена в базу террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга - прим. "Кавказского узла"). Из меня сделали банкрота. Я не могу работать даже рядовым бухгалтером, потому что я в чёрном списке. Я пыталась устроиться, но все бесполезно. Мой несовершеннолетний ребёнок нуждается в питании, в одежде… Государство обрекло меня и моего ребенка умирать от голода и ещё 30 000 рублей на меня повестили. Это уму непостижимо! Я независимый блогер и, наверное, очень мешаю властям, если они продолжают меня преследовать. Мне запрещен выезд из РФ, я поражена во всех гражданских правах», -добавила Мелихова.

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