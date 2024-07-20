Адвокаты прокомментировали новое обвинение Мелиховой в дискредитации армии

20 июля 2024, 04:33

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В стихотворении кубанской активистки Марины Мелиховой, на которое обратили внимание силовики, нет ничего дискредитирующего российскую армию, заявила адвокат Мария Спасибухова. По ее мнению, уголовная судимость по статье о дискредитации не отразится на новой административной статье. Для обвинения в дискредитации нужно доказать, что стихотворение было распространено самой Мелиховой или с ее согласия, отметила адвокат Ирина Желтухина.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что силовики сочли дискредитацией армии видео со стихами Марины Мелиховой, опубликованное на Youtube. Мелихова указала, что не публиковала ролик, так как в это время отбывала срок наказания в СИЗО, и что узнала об этом видео от полицейских, составивших протокол.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы. 8 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор жительнице Краснодарского края Марине Мелиховой, осужденной по статье о дискредитации армии. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей. При этом из СИЗО Мелихова была освобождена еще 1 июня.

Адвокат активистки Марины Мелиховой Мария Спасибухова, которая и ранее защищала ее по делу о дискредитации армии, прокомментировала 19 июля корреспонденту "Кавказского узла" новое обвинение.

«Ранее уголовная судимость по идентичной статье не отразится на новой административной статье. Согласно статье 20.3. 3 КоАП РФ, предусмотрено наказание от 30 000 до 50 000 рублей для физических лиц. Однако если протокол по дискредитации армии будет составлен повторно, то есть основания полагать, что это вновь перерастет в уголовное преследование», - пояснила адвокат.

При этом она считает, что любое творчество и способы его выражения - это личное дело каждого человека, даже если оно было распространено не автором и автор не давал на это согласие. "В стихах Марины Мелиховой нет ни слова про дискредитацию армии. И в данном случае это не ее вина, что ее личные стихи попали в интернет", - добавила Спасибухова.

По словам адвоката Ирины Желтухиной, любое художественное произведение, которое "можно трактовать как критику действий руководства РФ" - "все это в современных реалиях является по мнению правоохранительных органов и судов прямой или косвенной дискредитацией армии". Однако, отметил она, обязательным условием в данном случае является публичное распространение автором своего произведения. "Если автор не отказывается от стихотворения, но отказывается от его распространения, то следует собрать весомое алиби, доказывающее, что человек, распространивший стихотворение на Youtube, не знаком автору. Автор не давал согласия этому человеку на распространение своего произведения. Также следует указать, что автор стихотворения находился в тюрьме и не имел доступа к интернету», - прокомментировала она ситуацию с Мелиховой.

По словам адвоката, для обвинения по статье 20.3.3 КоАП РФ следствию необходимо доказать, что данное произведение было публично распространено автором или с его согласия. Если таких доказательств следствием или судом не будет собрано, то в действиях автора не будет состава правонарушения. Но, добавила Желтухина, часто правоохранители и суды игнорируют эти условия.

Марина Мелихова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что после составления протокола с ней пока никто больше не связывался. Однако Мария Спасибухова считает, что ее скоро вызовут.

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