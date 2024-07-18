Марина Мелихова вновь обвинена в дискредитации армии

18 июля 2024, 13:04

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Силовики сочли дискредитацией армии видео со стихом активистки с Кубани Марины Мелиховой, опубликованном на YouTube. Мелихова указала, что не публиковала ролик, так как в это время отбывала срок наказания в СИЗО, и что узнала об этом видео от полицейских, составивших протокол.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор жительнице Краснодарского края Марине Мелиховой, осужденной по статье о дискредитации армии. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей. При этом из СИЗО Мелихова была освобождена еще 1 июня.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.

По словам Марины Мелиховой, сегодня к ней в станицу Ярославская Мостовского района прибыли из Армавира двое полицейских. Они составили на нее протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Поводом для протокола стали стихи Мелиховой, написанные ею, когда она находилась в СИЗО. Активистка заявила, что узнала о том, что ее стихи опубликованы в интернете, из видеоролика, который разместил на видеохостинге YouTube неизвестный.

Видео, о котором идет речь, опубликовано 10 мая на YouTube-канале "Свобода слова". На его кадрах показан лист бумаги с написанным от руки стихом, на фоне играет музыка.

В стихе, в частности, говорится о том, что если бы дед Мелиховой, погибший в Сталинграде, узнал бы о том, за что она отбывает наказание, то он "пришел бы в шок".

Это видео на YouTube-канале "Свобода слова", на который подписаны около 118 тысяч пользователей, на 12.35 мск 18 мая набрал 1815 просмотров и 39 комментариев. Большая часть их авторов поддержала автора стихотворения.

Мелихова предоставила в распоряжение "Кавказского узла" протокол № 22-241994 от 18 июля. В нем сказано, что она опубликовала в YouTube видеоролик, содержащий сведения дискредитирующие вооруженные силы России, чем нарушила статью 20.3.3 КоАП РФ.

Активистка в пункте "Примечания" указала, что с протоколом не согласна.

Мелихова пожаловалась, что ей не позволили сделать фотокопию объяснительной, которую она написал. Она подчеркнула, что у нее вызвало удивление, что ей вменили статью о дискредитации армии за стих.

"О том, что мое стихотворение, которое написано моей рукой и написано в тюрьме, стало достоянием гласности, я узнала только от этих полицейских. Я, просмотрев представленный ими ролик, объясняла им, что стихотворение я не распространяла и даже при желании не могла распространить. Его читает мужчина. Я – женщина. Канал мне не принадлежит", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Мелихова обратила внимание, что в день, когда был опубликован ролик, она находилась в СИЗО. "Как бы я могла его распространить?" – задалась она вопросом.

Она отметила, что задала эти вопросы и силовикам. "Они на мои вопросы не реагировали, а лишь повторяли что у них задание составить на меня протокол для привлечения к ответственности", – рассказала Мелихова.

По ее словам, в начале мая в ее камере был проведен обыск и изъяты все вещи, в том числе папка с бумагами, в которой было стихотворение. "Полагаю, что кому-то из сотрудников системы мое стихотворение понравилось, когда они рылись в моих вещах, и он решил его обнародовать через какие-то свои каналы. А когда это увидели в сети, то пришли ко мне", – предположила Мелихова.

Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наличие именно публичных действий со стороны обвиняемого, отметил бывший адвокат Михаил Беньяш*.

Но если нет доказательств, что человек лично опубликовал что-либо в интернете, либо есть алиби, что он не мог это опубликовать, например, поскольку находился в СИЗО, то в этом случае в написании стихов для личного пользования нет состава данной статьи, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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