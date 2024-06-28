Мелихова назвала свое уголовное дело политическим преследованием

28 июня 2024, 07:23

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жительнице Краснодара Марине Мелиховой, осужденной по статье о дискредитации армии. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей.

Как писал "Кавказский узел", срок наказания жительницы Краснодара Марины Мелиховой истек 31 мая, потому что сутки пребывания под стражей засчитываются как 1,5 суток отбытия наказания, сообщила адвокат. Однако Мелихова была освобождена из СИЗО лишь поздно вечером 1 июня.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, которое, по словам адвоката, должно было состояться "до конца мая, так как у судов есть сроки".

27 июня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Марины Мелиховой и оставил в силе приговор. На заседании присутствовала только адвокат осужденной Мария Спасибухова. Заседание длилось недолго, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Зачитали жалобу, удалились на несколько минут, вернулись и огласили вердикт об оставлении приговора в силе", - сказала Мария Спасибухова, добавив, что приговор вступил в силу.

Сама Марина Мелихова рассказала, что не видит смысла подавать кассационную жалобу, потому что «с существующим правосудием в РФ это не имеет никакого смысла». Она также отметила, что после пережитого ей «страшно жить».

"Государство в лице силовиков лишило меня всего и поразило во всех правах. Из успешного предпринимателя меня превратили в нищую, и если бы не родственники, то вряд ли бы я смогла выжить более месяца. Я бы просто умерла от голодной смерти и нищеты, если бы не семья и их поддержка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Быть пацифистом - это не преступление

Виновной себя Марина Мелихова не признает. Она пояснила, что право на мнение записано в Конституции РФ и "быть пацифистом - это не преступление". "Преступление - это судить заведомо невиновного", - сказала она.

В 2022 году Мелихову несколько раз штрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 21 июня 2023 года силовики задержали ее в Сочи по аналогичному уголовному делу. 3 апреля 2024 года силовики составили на Марину Мелихову новый административный протокол о дискредитации армии. По словам адвоката, поводом стал ролик Мелиховой, в котором она объявляет себя пацифисткой. Суд в Армавире оштрафовал Мелихову на 30 тысяч рублей.

Мелихова рассказала, что в начале 1990-х работала бухгалтером в одной из крупных краевых газово-нефтяных компаний, где научилась ведению этого прибыльного бизнеса и вскоре открыла свой нефтяной бизнес, который вела более 20 лет.

Марина Мелихова, по ее словам, давала работу 520 сотрудникам, но однажды к ней в офис пришла с полицией налоговая инспекция. Проверяющие изъяли все документы и потом обвинили Мелихову в неуплате 160 миллионов рублей налогов. Мелихова считает, что дело было сфабриковано.

"Получилось это потому, что монополисты стали захватывать все сферы влияния и уничтожать более мелкий бизнес. Проходило это диким путем. Я прошла все инстанции, вплоть до Верховного суда, но мне во всех моих жалобах было отказано. […] Когда со мной это они проделали и я не добилась справедливости в ВС, то во мне все восстало против этой рейдерской системы. Я создала своей канал в YouTube и сделала клич по теме отжатия бизнеса силовиками на Кубани с целью объединения, и на призыв откликнулись 12 000 предпринимателей, которых тоже ограбили", - рассказала Марина Мелихова.

Она пояснила, что 160 миллионов на уплату штрафа у нее не было. "И у меня отобрали фирму ООО "ТД "Маис-Ойл" просто по беспределу. Имущество фирмы распродали за копейки", - рассказала Марина Мелихова.

По словам осужденной, после этого началось и ее политическое преследование. "Я стала представлять опасность для властей своей правдой о них. Я им мешала, и они решили таким образом от меня избавиться, если не нищетой, то тюрьмой. В общей сложности я отсидела в своем 50-летнем возрасте 3 года и 2 месяца. И сейчас я не уверена, что это конец и за мной больше не придут", - рассказала активистка.

Ранее Марина Мелихова была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Марина Мелихова рассказала, что и в тюрьме продолжала бороться за свои права и права граждан и сняла видеоролик о жизни в тюрьме. "В этот же день к нам в камеру ворвался [представитель руководства] СИЗО с металлоискателем и отнял у меня телефон, а выложенный в YouTube ролик удалил", - сообщила она.

Я пережила холод, голод и позор в этом карцере

После этого, по ее словам, "в СИЗО сбежались разные начальники из края и столицы". "Меня вызывали «на ковер». Они были повергнуты в шок. А меня в наказание посадили в карцер на 15 суток. Это была зима. Там было холодно, темно и страшно. Давали есть вареную селедку. Есть ее невозможно даже при страшном голоде. Я пережила холод, голод и позор в этом карцере. Деревянную кровать надзиратели утром до ночи пристегивают к стене. Комната 2 на 2 метра, там ничего нельзя и ничего нет. Нельзя читать, писать…Только голод и холод, и никого.Так мне мстили. И еще в камере туалет, на который нацелены две видеокамеры... Это ужасно. Я плакала от бессилия и позора, от голода и от холода. Это была реальная пытка. Но после как это стало достоянием гласности, через 15 суток меня перевели в теплую камеру к еще одной политзаключенной", - рассказала Марина Мелихова.

22 января стало известно, что Марина Мелихова пожаловалась на проблемы с отоплением в СИЗО. Администрация изолятора отрицает проблему с отоплением, сообщила защита. В феврале Мелихову перевели в другую камеру. "Полагаем, что активные звонки в СИЗО и в целом резонанс помог этого добиться", - сказала тогда ее адвокат.

Мелихова призналась, что пока не знает, что делать дальше. "У меня период адаптации. В этой стране жить невозможно. У меня трое сыновей: двое совершеннолетние, а один нет. Если бы не его отец, чем бы я его кормила, не знаю… И себя, если бы не двое старших сыновей", - сказала она.

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