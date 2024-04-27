27 апреля 2024, 18:51

Кубанская активистка Мелихова оштрафована за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армавире оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Марину Мелихову, признав ее виновной по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля силовики составили на Марину Мелихову протокол о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). По словам адвоката, поводом стал ролик Мелиховой, в котором она объявляет себя пацифисткой. Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Армавирский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Мелихову, находящуюся в СИЗО по уголовному делу о дискредитации армии, сообщила ее адвокат Мария Спасибухова.

По ее словам, суд признал Мелихову виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за ролик, в котором Мелихова назвала себя пацифисткой, информирует сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, в декабре 2023 года суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Марина Мелихова находится в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, сообщила 5 февраля адвокат Мария Спасибухова. По ее словам, дата выхода активистки на свободу зависит от даты рассмотрения апелляции. "Если предположить, что апелляция будет рассмотрена прямо завтра и приговор будет подтвержден, то это будет максимум конец августа. А если будет рассмотрена в мае, то уже 31 мая она выйдет на свободу", - сказала адвокат.

Ранее Марина Мелихова была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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