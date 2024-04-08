Кубанская активистка Мелихова обвинена в дискредитации армии

08 апреля 2024, 16:55

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Силовики составили на кубанскую активистку Марину Мелихову протокол по административной статье о дискредитации армии, сообщила ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Марина Мелихова находится в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, сообщила 5 февраля ее адвокат Мария Спасибухова. По ее словам, дата выхода активистки на свободу зависит от даты рассмотрения апелляции. "Если предположить, что апелляция будет рассмотрена прямо завтра и приговор будет подтвержден, то это будет максимум конец августа. А если будет рассмотрена в мае, то уже 31 мая она выйдет на свободу", - сказала адвокат.

Силовики 3 апреля составили на Марину Мелихову протокол по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщила ее адвокат Мария Спасибухова.

По словам адвоката, поводом стал ролик Мелиховой, в котором она говорит фразу: "Пацифисткой я была, пацифисткой и буду", информирует сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, Мелихова ранее была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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