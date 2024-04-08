08 апреля 2024, 16:55

Кубанская активистка Мелихова обвинена в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики составили на кубанскую активистку Марину Мелихову протокол по административной статье о дискредитации армии, сообщила ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Марина Мелихова находится в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, сообщила 5 февраля ее адвокат Мария Спасибухова. По ее словам, дата выхода активистки на свободу зависит от даты рассмотрения апелляции. "Если предположить, что апелляция будет рассмотрена прямо завтра и приговор будет подтвержден, то это будет максимум конец августа. А если будет рассмотрена в мае, то уже 31 мая она выйдет на свободу", - сказала адвокат.

Силовики 3 апреля составили на Марину Мелихову протокол по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщила ее адвокат Мария Спасибухова.

По словам адвоката, поводом стал ролик Мелиховой, в котором она говорит фразу: "Пацифисткой я была, пацифисткой и буду", информирует сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, Мелихова ранее была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2024, 18:21

08 апреля 2024, 17:38

08 апреля 2024, 16:14

08 апреля 2024, 15:27

  • Боец из Махачкалы убит в военной операции

    Вадим Попов из Махачкалы убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена смерть в ней не менее 808 бойцов из Дагестана.

08 апреля 2024, 14:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи