Мелихова добилась перевода в другую камеру армавирского СИЗО

05 февраля 2024, 16:10

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Активистку Марину Мелихову, осужденную по делу о дискредитации армии, перевели в другую камеру армавирского СИЗО после жалоб на отсутствие отопления, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что жительница Кубани Марина Мелихова пожаловалась на проблемы с отоплением в армавирском СИЗО-2. По ее словам, заключенные мерзнут в камерах, так как "батареи еле теплые". Администрация изолятора отрицает проблему с отоплением в камерах, сообщила защита. Жалобы на условия содержания в этом СИЗО ранее не поступали, заметили член ОНК Валентина Макарова и адвокат Феликс Вертегель.

15 декабря 2023 года стало известно, что суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Марину Мелихову перевели в теплую камеру СИЗО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденной Мария Спасибухова. "Перевели в теплую камеру на позапрошлой неделе. Предыдущая, "холодная", камера теперь пустая, там никто не сидит. Полагаем, что активные звонки в СИЗО и в целом резонанс помог этого добиться", - сказала она.

Адвокат отметила, что Марина Мелихова находится в СИЗО в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы, дата которого пока неизвестна.

По ее словам, точная дата выхода активистки на свободу зависит от даты рассмотрения апелляции. «О точной дате выхода на свободу можно будет говорить уже после рассмотрения дела в апелляции. Пока приговор не вступил в силу, считается день за полтора. После апелляции уже будет один к одному считаться. Поэтому, если предположить, что апелляция будет рассмотрена прямо завтра и приговор будет подтвержден, то это будет максимум конец августа. А если будет рассмотрена в мае, то уже 31 мая она выйдет на свободу", - сказала Мария Спасибухова.

Напомним, Мелихова ранее была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

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