Руководство СИЗО не подтвердило слова Мелиховой об условиях содержания

24 января 2024, 11:26

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Администрация армавирского изолятора отрицает проблему с отоплением в камерах, на которую пожаловалась Марина Мелихова, сообщила защита. Жалобы на условия содержания в этом СИЗО ранее не поступали, рассказали член ОНК Валентина Макарова и адвокат Феликс Вертегель.

Как писал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что Марина Мелихова пожаловалась на проблемы с отоплением в армавирском СИЗО-2. По ее словам, заключенные мерзнут в камерах, так как "батареи еле теплые".

15 декабря 2023 года стало известно, что суд в Адлере приговорил жительницу Кубани Марину Мелихову к полутора годам колонии, признав ее виновной по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Администрация СИЗО-2 Армавира отрицает проблему с отоплением камер, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марины Мелиховой Мария Спасибухова. "В последний раз я общалась с ней [Мелиховой] на прошлой неделе. Мы обсуждали ход дела, апелляцию. Лично мне она не говорила про эти жалобы. Но после того, как я прочитала про жалобы на холод, я связалась с администрацией СИЗО-2. Мне сказали, что таких проблем в учреждении нет, а если кто-то все же жалуется, то «мы разберемся». Они отрицают, что есть такая проблема", - сказала адвокат.

Согласно Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, в холодный сезон температура воздуха в камерах должна быть не ниже 18 градусов, отметила Спасибухова. "Если она ниже, то это уже можно считать нарушением прав заключенных. Пыточными условиями я бы это не назвала, но это явное нарушение прав. Можно писать жалобы, но добиться чего-то вряд ли возможно", - сказала Спасибухова.

Она добавила, что жалобы заключенных на условия в СИЗО-2 Армавира – редкость. "Оттуда очень мало жалоб поступает. Марина мне говорила, что из всех мест заключения, в которых она была, там самые лояльные условия. Лично она до этого никогда не жаловалась на условия содержания в СИЗО-2", - подчеркнула адвокат.

Мелихова ранее была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Мария Спасибухова также сообщила, что у Мелиховой есть хронические заболевания, которые препятствуют пребыванию в местах лишения свободы, но затруднилась оценить, может ли быть обострение этих заболеваний из-за пониженной температуры воздуха.

Представители Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края не раз посещали СИЗО-2 в Армавире, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член ОНК Валентина Макарова. "Мы были там, если не ошибаюсь, в ноябре прошлого года. Никаких нарушений не обнаружили. К нам с жалобами никто не обращался. Уже тогда было холодно, но никто по этому поводу нам не писал, не обращался", - сказала она.

Краснодарский адвокат Феликс Вертегель также отметил, что СИЗО-2 Армавира не отличается нарушением прав заключенных. "Не слышал о таком. Жалобы на СИЗО-2 не поступали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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