Мелихова пожаловалась на условия в армавирском СИЗО

23 января 2024, 09:18

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Осужденная за дискредитацию российских военных активистка Марина Мелихова пожаловалась на проблемы с отоплением в СИЗО-2 Армавира. По ее словам, заключенные мерзнут в камерах.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года стало известно, что суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, сочтя опубликованные ею ролики в соцсети дискредитацией российских военных.

21 июня 2023 года силовики в Сочи задержали Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), после чего суд по ходатайству следствия заключил ее под стражу. В 2022 году Мелихову несколько раз штрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Марина Мелихова пожаловалась на проблемы с отоплением в СИЗО-2 Армавира, в котором она содержится. Об этом рассказала ее знакомая.

По словам Мелиховой, заключенные мерзнут в камерах, так как "батареи еле теплые", передало 22 января "ОВД Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что незадолго до ареста Мелихова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что связывает уголовное преследование с пацифистскими видеороликами, которые она публиковала в соцсетях.

Мелихова – сторонница "Граждан СССР"**. Она ранее была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на нарушение прав в местах лишения свободы.

Напомним, 6 марта 2023 года правозащитник Александр Верховский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он.

В России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР, добавил Верховский.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Армавире ясная погода при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 24 января также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -9 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.