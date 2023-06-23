Суд арестовал кубанскую активистку Мелихову

23 июня 2023, 03:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активистка Марина Мелихова арестована на один месяц по уголовному делу о дискредитации армии, сообщил "Кавказскому узлу" ее защитник.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня силовики в Сочи задержали активистку Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии, в ее квартире был проведен обыск. В 2022 году Мелихову несколько раз штрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Мелихова - сторонница "Граждан СССР"*. Ранее она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись только летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Суд Центрального района Сочи 22 мая назначил меру пресечения Марине Мелиховой, отправив ее по ходатайству следствия в СИЗО на один месяц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат. По уголовной статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК России) активистке может грозить до пяти лет заключения.

Секретарь суда отказалась сообщить "Кавказскому узлу" подробности заседания и, в частности, имя судьи, сославшись на закрытый характер этой информации.

Мелихова незадолго до ареста заявила корреспонденту "Кавказского узла", что связывает преследование с пацифистскими видеороликами, которые она публиковала в социальных сетях. Она также рассказала, что в сентябре 2022 года помогла своему сыну, который получил повестку в армию, переехать в Грузию.

"Я родилась в обычной семье, у меня нет влиятельных знакомых. Я родом из поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края, кубанская казачка. Я могу говорить на украинском и у меня менталитет совсем отличный от тех, кто за СВО. Мне настолько больно, что в Украине происходит!", - сказала Мелихова.

По словам активистки, в 2018 году силовики лишили ее успешного бизнеса: компания, в которой работали 500 человек, была оштрафована - как утверждает Мелихова, незаконно, - на 176 миллионов рублей. "У меня два высших образования, одно из них юридическое, только это и помогло мне выжить", - добавила она.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.