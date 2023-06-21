21 июня 2023, 08:50

Активистка Мелихова задержана в Сочи

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Силовики в Сочи задержали активистку Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года силовики составили на краснодарскую активистку Марину Мелихову два протокола о дискредитации российской армии. Позднее в суд поступил третий протокол в отношении Мелиховой по той же статье. 26 октября 2022 года стало известно, что суд в Краснодаре назначил Марине Мелиховой штраф, признав дискредитацией военных публикацию на ее YouTube-канале видео украинской телекомпании.

Административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики в Сочи пришли с обыском к Марине Мелиховой, следственные действия в ее квартире проводились по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280. 3 УК РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Мелихову повезли на допрос в Следственный комитет города Сочи", - говорится в публикации, размещенной в 08.21 мск на сайте проекта.

По словам самой Мелиховой, ее повезли в Краснодар. Она связывает преследование со своей пацифистской позицией и правозащитной деятельностью, сообщает сегодня RusNews.

Ранее в своем YouTube-канале Мелихова сообщила, что 21 июня планирует поехать в Новокубанск на заседание суда по делу Александра Ноздринова, обвиняемого в дискредитации армии.

Журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. 4 мая стало известно, что защита представила суду доказательства его невиновности. Близкие Ноздринова пожаловались на предвзятость суда. Адвокат сообщила, что 25 мая суд исследовал вещественные доказательства, не имеющие отношения к обвинению в дискредитации армии, в том числе разбитые телефоны и носители с семейной информацией.

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Примечание:

"Силовики составили на журналиста Руслана Тотрова третий протокол о дискредитации армии", "Прекращено дело о пацифистской проповеди кубанского священника", "Две краснодарские активистки оштрафованы за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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