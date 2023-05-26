Защита раскритиковала доказательства по делу Ноздринова

26 мая 2023, 07:12

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Суд по делу кубанского журналиста Александра Ноздринова на очередном заседании исследовал вещественные доказательства, не имеющие отношения к обвинению в дискредитации армии, в том числе разбитые телефоны и носители с семейной информацией, рассказала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. 4 мая стало известно, что защита представила суду доказательства его невиновности. Близкие Ноздринова пожаловались на предвзятость суда.

25 мая заседание суда было посвящено изучению вещественных доказательств по делу Александра Ноздринова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Наталья Воливач. "Заседание шло весь день – с 8 утра, но то, что было объявлено вещественными доказательствами – это три коробки, извините за резкость, хлама. При обыске у Ноздринова, а потом еще и у двух других людей забрали системные блоки, разбитые телефоны, детские телефоны, разные электронные носители с семейной информацией. В общем информация [на носителях] даже ряжом с этим делом [о дискредитации армии] не стояла Люди писали ходатайства с просьбами: верните, это наша семейная информация за 2012, 2015, 2017 годы. Но ничего не вернули. Подсоединяли это к компьютеру и смотрели", - рассказала она.

Суд удалил двух из трех общественных защитников Ноздринова, в том числе его супругу Екатерину. "Их сегодня даже в качестве слушателей не пускают", - отметила адвокат. При этом, по ее словам, других друзей Ноздринова пускали свободно. «Но сейчас они почему-то перестали ходить», - сказала Воливач.

Судья по делу Ноздринова продолжает игнорировать занятость адвокатов на других процессах, и из-за этого следующее заседание по делу будет сорвано, предположила адвокат. "Она назначила заседание на 26 мая, но оба адвоката заняты – мы должны присутствовать на продлении сроков содержания под стражей человека, обвиняемого в убийстве, в Тихорецком районном суде, и там с присутствием все строго. Мы неоднократно просили согласовывать даты заседаний, но судья предпочла этого не делать. Поэтому мы вынуждены будем не явиться. На какое число суд перенесет заседание – пока непонятно", - сказала Наталья Воливач.

При этом, по ее словам, до конца процесса еще далеко: помимо исследования вещественных доказательств, защита готова представить ряд ходатайств, и даст показания сам Александр Ноздринов.

Екатерина Ноздринова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее не допускают на процесс по делу мужа. "Меня не только удалили как общественного защитника, но и не пускают просто как слушательницу. У Саши меняют конвой, приезжает начальство, и очень строго контролируют доступ в зал", - рассказала она.

Что касается ее собственного дела, то, по словам Екатерины Ноздриновой, никаких особых продвижений по делу после обыска у нее дома не было. «По слухам, его скоро завершат», - сказала она, отметив, что с новым давлением или угрозами не сталкивалась.

17 мая стало известно, что силовики провели обыск у Екатерины Ноздриновой в рамках дела по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Дело было возбуждено после того, как она стала защищать мужа в суде и не смогла выплачивать кредиты, которые ей пришлось взять после ареста Александра Ноздринова. Силовики после обыска забрали сломанный компьютер и неработающий телефон, рассказала Екатерина Ноздринова и сочла уголовное дело местью за поддержку мужа.

Напомним, 14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск, Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

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