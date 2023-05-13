Близкие Ноздринова пожаловалась на предвзятость суда

13 мая 2023, 09:39

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Суд по делу кубанского журналиста Александра Ноздринова, обвиненного в дискредитации военных, идет предвзято. Судья, в том числе, отказывает в согласовании даты и времени заседаний, из-за чего защите приходиться переносить слушания по другим делам, рассказала адвокат Наталья Воливач. Супруга журналиста Екатерина Ноздринова пожаловалась, что ее не пускают в судебный процесс.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов заподозрен в дискредитации вооруженных сил России. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. В ноябре 2022 года дело Ноздринова дошло до суда. 8 апреля стало известно, что суд оштрафовал адвоката Олесю Панюжеву, признав ее виновной в неповиновении сотрудникам ДПС. Адвокат связала преследование с участием в деле Ноздринова. 4 мая стало известно, что защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности.

По делу журналиста Александра Ноздринова были практически сорваны два заседания суда, рассказала его адвокат Наталья Воливач. "Первое заседание назначили на 11 мая на 16.00, то есть за час до конца работы суда. Но с заседания удалили, а после перерыва не пустили журналистку Алипат Султанбегову под предлогом того, что процесс, мол, начался и она сама должна была догадаться зайти раньше. Хотя непонятно, как это было сделать, если секретарь суда даже не вышла в коридор пригласить участников процесса", – рассказала Воливач корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, остаток этого судебного защита ходатайствовала о допуске журналистки. "12 мая было то же самое – только время заседания назначили на 11.00, но Султанбегову вновь не допустили, несмотря на аккредитацию. В итоге, мы так и не смогли приступить к исследованию вещественных доказательств", – подчеркнула адвокат.

Она обратила внимание, что суд на заседании 12 мая при этом успел продлить еще на три месяца срок содержания Ноздринова под стражей. "Наши ходатайства сменить это на подписку о невыезде или домашний арест были отвергнуты", – сказала защитница.

Следствие изучает вещественные доказательства по делу о дискредитации военных Ноздриновым, добавила она. "Эти доказательства – это системные блоки, телефоны и т. д. (в том числе – сломанные), изъятые у Ноздринова. Их свалили в ящики и представители как "вещественные доказательства", – отметила Воливач.

Даже с учетом того, что в суде сторона защиты обычно бывает в приниженном положении, этот процесс является исключением, пожаловалась она. "Адвокаты, которые об этом узнают – в шоке, настолько явное нарушение процедур и необоснованные отказы. Это выходит за рамки "средней температуры по больнице" и выходит очень существенно", – подчеркнула адвокат.

"Бывают случаи, когда суд выносит необоснованный приговор, но судья хотя бы соблюдает процессуальные нормы. Здесь соблюдения нет", – заметила Воливач.

Суд не пошел навстречу даже в таком вопросе, как время назначения заседаний, пояснила она. "У меня нет ни одного раза, когда одновременно не было бы заседания по другому делу. Приходится откладывать те, но нельзя же делать это постоянно. Обычно же судьи и адвокаты согласовывают график, а здесь не так", – объяснила адвокат.

По ее словам процессуальные нарушения, включая недопуск прессы, ограничение прав защиты, необоснованные отклонения всех ходатайств и прочее будут учтены в случае, если придется подавать апелляционную жалобу.

Воливач уточнила, что на условия содержания в СИЗО у Ноздринова жалоб нет. "Он сказал мне, что уже привык к тому, что находится в одиночной камере", – сказала защитница.

Единственная форма давления, которой подвергается семья Ноздринова, это давление со стороны суда, рассказала супруга журналиста Екатерина Ноздринова.

"Если раньше меня удалили как общественного защитника мужа, то теперь не пускают на заседания даже как слушателя. И не пускают не только меня – не пускают журналистов, ограничивают адвокатов", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ноздринова подтвердила, что от ее супруга жалоб на условия содержания под стражей нет. Что касается поддержки семьи, то по ее словам сбор на адвокатов и передачи объявил Telegram-канал "Открытое пространство", благодаря которому удалось собрать необходимые средства.

Следующее заседание суда по делу Александра Ноздринова запланировано на 16 мая.

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