Супруга блогера Ноздринова сообщила подробности обыска

18 мая 2023, 16:43

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Силовики после обыска забрали сломанный компьютер и неработающий телефон, рассказала супруга арестованного кубанского блогера Екатерина Ноздринова и сочла уголовное дело о мошенничестве местью за поддержку Александра Ноздринова.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что силовики провели обыск у Екатерины Ноздриновой в рамках дела по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Дело было возбуждено после того, как она стала защищать мужа в суде и не смогла выплачивать кредиты, которые ей пришлось взять после ареста Александра Ноздринова.

Блогер из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен в дискредитации вооруженных сил России. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. 4 мая стало известно, что защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности. Близкие Ноздринова пожаловались на предвзятость суда.

Обыск действительно был связан с возбужденным в отношении Екатерины Ноздриновой уголовного дела по статье 159.1 УК РФ 1 , сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Ноздринова.

"Еще до ареста Саши мы брали кредиты на расширение дома. А когда его арестовали (а он был единственным кормильцем), я не потянула их обслуживание, стала брать новые кредиты, займы, чтобы справиться, и оказалась в долговой яме. В итоге я прекратила платить. Потом по заявлению одной из этих организаций приходил участковый, я изложила ему обстоятельства, он заметил, что многие сейчас прекращают платить. Затем я начала процесс официального банкротства. И вот, полгода спустя после визита участкового, я узнала, что против меня возбуждено уголовное дело. Я позвонила участковому. Тот говорит: «Мы думаем». По его словам, дознаватель, который назначен вести дело, не видит вины, один из прокуроров – тоже. Второй, который ведет Сашино дело, вроде бы сомневается. Но все же решили начать дело. Я считаю, что это форма давления на меня за поддержку мужа", - сказала она.

По словам женщины, во время обыска силовики стремились найти ее телефон, который считается «орудием преступления». "Все пересмотрели, перевернули. В итоге увезли с собой сломанный ноутбук и старый, тоже уже неработающий телефон", - рассказала Екатерина Ноздринова.

Хотя обыскивающие вели себя достаточно корректно, дети, присутствовавшие при обыске, были сильно напуганы появлением незнакомых людей, сообщила она. "Младшая, ей три года, вообще от испуга спряталась ко мне под кровать. Ее пришлось искать по всему дому", - отметила Ноздринова.

Меру пресечения, по словам Екатерины Ноздриновой, ей не избрали. "Я просто хожу к дознавателю. Следущий мой визит будет 19 мая", - сообщила она.

Напомним, 8 апреля стало известно, что суд оштрафовал адвоката Олесю Панюжеву, признав ее виновной в неповиновении сотрудникам ДПС. Адвокат связала преследование с участием в деле Александра Ноздринова. 5 февраля, по словам Панюжевой, представитель обвинения по делу Ноздринова заявил, что материалы о поведении его защиты на процессе будут направлены в адвокатскую палату для разбирательства и дисциплинарных мер. Адвокат расценила это заявление как давление и угрозы.

Кроме того, по словам адвоката, из процесса по ходатайству гособвинения был удален другой защитник Ноздринова, а на заседаниях представители прокуратуры неоднократно перебивали защитников, не давая задать вопросы. Заседание суда 2 марта прошло без адвоката, хотя Ноздринов настаивал на присутствии защитника.

14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск, Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

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