Обыск. Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 мая 2023, 13:36

Силовики провели обыск у супруги Ноздринова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обыск прошел у Екатерины Ноздриновой, жены кубанского журналиста, обвиненного в дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов заподозрен в дискредитации вооруженных сил России. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. В ноябре 2022 года дело Ноздринова дошло до суда. 8 апреля стало известно, что суд оштрафовал адвоката Олесю Панюжеву, признав ее виновной в неповиновении сотрудникам ДПС. Адвокат связала преследование с участием в деле Ноздринова. 4 мая стало известно, что защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности. Близкие журналиста пожаловалась на предвзятость суда.

Обыск у Екатерины Ноздриновой прошел сегодня утром в рамках дела по статье 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования). Это дело завели на Ноздринову после того, как она стала защищать мужа в суде. После ареста Александра ей пришлось взять кредиты, которые выплачивались в срок, но со временем у Екатерины возникли финансовые трудности. Постановление на обыск выписала судья, которая ведет дело самого журналиста, сказано в телеграм-канале правозащитного проекта поддержки активистов "Открытое пространство".

"За год у семьи накопился долг перед адвокатами в 500 000 рублей. Для погашения части долга в ближайший месяц нужно собрать 250 000 рублей", - говорится в сообщении.

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Примечание:

"Силовики провели обыски у трех кубанских активистов", "Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Суд оставил под арестом кубанского журналиста Александра Ноздринова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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