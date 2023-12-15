Сочинская активистка получила срок по делу о дискредитации армии

15 декабря 2023, 20:56

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Суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, сочтя опубликованные ею ролики в соцсети дискредитацией российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря стало известно, что суд продлил на три месяца срок ареста сочинской активистки Марины Мелиховой, обвиняемой по уголовному делу о дискредитации армии.

21 июня силовики в Сочи задержали Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), после чего суд по ходатайству следствия заключил ее под стражу. В 2022 году Мелихову несколько раз штрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Адлерский районный суд Сочи приговорил к году и шести месяцам колонии общего режима жительницу Краснодарского края Марину Мелихову по делу о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 КоАП РФ), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Мелиховой Марию Спасибухову.

Поводом для уголовного преследования Мелиховой стали две публикации на странице в соцсети "ВКонтакте", касающиеся военной операции на Украине. Прокурор на заседании 14 декабря запрашивал для Мелиховой один год и восемь месяцев колонии, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Адлерского районного суда Сочи, дело Мелиховой поступило в суд 28 ноября, состоялись три заседания суда, приговор был вынесен сегодня.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Мелихова незадолго до ареста сообщила "Кавказскому узлу", что связывает уголовное преследование с пацифистскими видеороликами, которые она публиковала в соцсетях.

Мелихова - сторонница "Граждан СССР"**. Ранее она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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