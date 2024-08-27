Житель Краснодара оштрафован за дискредитацию армии и запрещенную символику

27 августа 2024, 04:45

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На 61 тысячу рублей оштрафовал суд в Краснодаре местного жителя Илью Харченко по двум протоколам о дискредитации российской армии и протоколу о демонстрации запрещенной символики.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Илью Харченко по трем протоколам об административных правонарушениях, пишет 26 августа "ОВД-Инфо"*.

По 30 тысяч рублей штрафа назначил суд Харченко по двум протоколам по дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для составления административных протоколов стали две публикации Харченко в соцсетях в поддержку Украины.

Еще на одну тысячу рублей Харченко был оштрафован по статье о демонстрации запрещенной символики. Поводом стала еще одна публикация в соцсети. На этот раз речь о видеоролике, в конце которого был изображен герб Украины с лозунгом, который используется запрещенными в России экстремистскими организациями.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа житель Краснодара Дмитрий Поляков, который ранее был оштрафован за пацифистский пикет, стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации армии.

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