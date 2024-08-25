Краснодарец заподозрен в повторной дискредитации армии

25 августа 2024, 15:54

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Житель Краснодара Дмитрий Поляков, оштрафованный за пацифистский пикет, стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля суд в Краснодаре оштрафовал местного жителя Дмитрия Полякова на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии пацифистский лозунг на плакате, с которым мужчина в июне провел одиночный пикет.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Краснодарец Дмитрий Поляков стал подозреваемым по уголовной статье о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"9 августа в дом его родственников ворвалась полиция, из комнаты Полякова изъяли компьютер. Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо*. Мужчина находится не в России", - говорится в публикации.

Поводом для уголовного преследования Полякова стали две пацифистские публикации, сделанные им в соцсетях, отметили правозащитники.

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал". "Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", – указали правозащитники.

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