Правозащитники признали политзаключенной Ирину Скороварову

24 января 2024, 14:40

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Жительница Таганрога Ирина Скороварова обвинена в дискредитации армии за свою пацифистскую позицию, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" и потребовал закрыть уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 21 января адвокат сообщил, что Ирине Скороваровой предъявлено обвинение в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

11 января к Ирине Скороваровой пришли силовики с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии. На следующий день Таганрогский горсуд отправил ее под домашний арест на два месяца, до 11 марта. Поводом для уголовного преследования стало видео о российском военном, опубликованное на странице Скороваровой в "Одноклассниках", рассказал ее адвокат.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Ирину Скороварову политзаключённой, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале проекта.

"Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия после начала полномасштабной [военной операции]. Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", - говорится в сообщении.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Тот факт, что Скороварова снова разместила пацифистский пост после привлечения к административной ответственности, говорит о том, что её "позиция является последовательной и она продолжает придерживаться её даже в условиях очевидного риска, который и реализовался в данном уголовном деле", отмечается в публикации.

Напомним, В 2023 году Ирина Скороварова была оштрафована по административной статье о дискредитации армии за пост в "Одноклассниках". В суде она заявила, что не дискредитировала армию, однако суд признал ее виновной.

15 января адвокат сообщил "Кавказскому узлу", что защита обжаловала решение суда о домашнем аресте Ирины Скороваровой. Под домашним арестом Скороварова лишена возможности покупать продукты для 12-летней дочери и лекарства для пожилой бабушки, рассказал он.

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