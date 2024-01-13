Жительница Таганрога арестована по уголовному делу о дискредитации военных

13 января 2024, 14:51

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Суд в Таганроге отправил под домашний арест на два месяца Ирину Скороварову, задержанную по уголовному делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 11 января к жительнице Таганрога Ирине Скороваровой силовики пришли с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ).

Таганрогский горсуд отправил Ирину Скороварову под домашний арест до 11 марта по делу о повторной дискредитации армии, сообщил ее адвокат Павел Солодовников.

По его словам, поводом для уголовного преследования стало видео о российском военном, опубликованное на странице Скороваровой в «Одноклассниках», информирует сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, предоставивший Скороваровой адвоката.

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ходатайство о домашнем аресте Скороваровой поступило в горсуд 12 января и в тот же день было удовлетворено, отмечается в карточке дела на сайте суда. Предъявлено ли женщине обвинение, или она остается в статусе подозреваемой, в карточке дела не указано.

Напомним, в марте 2023 года Скороварова была оштрафована по административной статье о дискредитации армии за пацифистский пост в соцсети "Одноклассники". В суде она заявила, что не дискредитировала армию, но суд признал ее виновной.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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