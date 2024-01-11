Уголовное дело о дискредитации военных заведено на жительницу Таганрога

11 января 2024, 21:45

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Силовики пришли с обыском к жительнице Таганрога Ирине Скороваровой и сообщили, что на нее заведено уголовное дело о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", жительница Таганрога Ирина Скороварова в марте 2023 года была оштрафована по административной статье о дискредитации армии за пацифистский пост в социальной сети "Одноклассники". В суде она заявила, что не дискредитировала армию, но суд признал ее виновной, назначив штраф. Его размер в постановлении, опубликованном на сайте суда, не указан.

4 марта 2022 года в Кодекс об административных нарушениях России была добавлена статья 20.3.3 - за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье КоАП. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

К жительнице Таганрога Ирине Скороваровой сегодня пришли с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии (статья 280.3 Уголовного кодекса России). Ей позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что стоит у ее двери, и ему нужно провести обыск, а затем доставить Скороварову в Следственный комитет. Скороварова заявила, что она не дома, и приедет через пару часов. Силовик на это заявил, что если она не появится в течение определенного времени, он взломает дверь, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Ирину Скороварову.

11 января сотрудник ФСБ писал ей в соцсетях с просьбой приехать и дать объяснения. По какому поводу она должна явиться, он не объяснил, говорится в публикации.

7 декабря 2023 года Таганрогский суд оштрафовал Скороварову на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России) из-за публикаций в соцсети о сотрудниках полиции, в которых суд усмотрел "высказывания, направленные на унижение достоинства социальной группы". Как следует из карточки дела на сайте Таганрогского городского суда, на рассмотрении дела Скороварова не присутствовала. Она оспаривает это решение, 22 декабря 2023 года дело было направлено в вышестоящий суд.

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