Бывший депутат принес публичные извинения танцовщице из Волгодонска за комментарии в соцсети

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Предприниматель и бывший депутат Госдумы Олег Пахолков записал видео с публичными извинениями перед танцовщицей из Волгодонска за грубые комментарии сексуального характера и оскорбительные замечания о ее весе, которые он оставил в соцсети под видео с ее танцем и в ответах подписчицам.

Бизнесмен и бывший депутат Госдумы Олег Пахолков записал видеообращение с публичными извинениями перед танцовщицей из Волгодонска. Он попросил прощения за грубое замечание сексуального характера под видео с ее танцем и за высказывания о ее весе.

"Приношу свои искренние извинения перед девушкой Аней за мой комментарий, где я написал, что таким бы я свой [яркоэкспрессивное слово] не дал. Правда, это было очень некрасиво, я был на эмоциях, я писал в Instagram*, я думал, что я воспользовался молодежным сленгом, тем более не пытался кому-то угрожать или что-то перекручивать", – сказал Пахолков в видеообращении, которое 8 ноября опубликовал Telegram-канал Baza.

В том же обращении Пахолков раскритиковал женский дэнсхолл (энергичный уличный танец, – Прим. "Кавказского узла"). По его мнению, это танцевальное направление противоречит традиционным ценностям и вредит здоровью женщин.

По словам танцовщицы из Волгодонска Анны, Пахолков оставил первый комментарий под роликом с ее танцем. Она рассказала, что после ее возмущения он продолжил обсуждать внешность женщин и отпускать грубые замечания сексуального характера уже в ответах ее подписчицам. Об этом 7 ноября сообщил Telegram-канал Baza. На опубликованных каналом скриншотах видны как минимум четыре комментария, авторство которых приписано Пахолкову.

"Кавказский узел" также писал, что жители юга России неоднократно приносили публичные извинения за оскорбительные высказывания. Так, 26 октября 2024 года астраханская полиция опубликовала видео, в котором задержанный попросил прощения у местной жительницы и других горожан. Он рассказал, что во время ссоры у магазина оскорбительно высказался о национальности женщины.

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