Астраханец принес публичные извинения за конфликт около магазина

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Управление МВД по Астраханской области опубликовало видео, на котором задержанный принес публичные извинения за конфликт с местной жительницей около магазина, в ходе которого оскорбительно высказался в отношении ее нации.

Как информировал "Кавказский узел", управление МВД по Астраханской области за последние два месяца опубликовало в интернете ряд видеороликов, на кадрах которых местные жители приносят публичные извинения за различные нарушения. Так, на видео, опубликованном 2 октября астраханец попросил прощения и раскаялся за то, что выражался нецензурной бранью в общественном транспорте. 27 и 28 сентября были опубликованы два ролика с астраханцами, извиняющимися перед горожанами за стрельбу в воздух возле кафе и ресторана, а 20 сентября ведомство опубликовало видео с извинениями жителя Астрахани за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

Управление МВД по Астраханской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 26 октября опубликовало видео, на котором задержанный принес публичных извинения за разжигание розни.

Он пояснил, что у него произошел конфликт с женщиной около магазина. "Поругался. Я извиняюсь. <…> Насчет нации получилось, оскорбил. Я извиняюсь перед женщиной и астраханцами", – сказал на кадрах ролика задержанный.

На видео показан мужчина средних лет, на кадры наложен специальный эффект, размывающий изображение, чтобы личность человека была неузнаваемой.

Между мужчиной и женщиной произошел конфликт из-за того, что мужчина не убрал свою машину и заблокировал автомобиль женщины, пояснил на видео очевидец инцидента.

В описании видео уточняется, что на задержанного составлены протоколы за неповиновение полиции и за возбуждение ненависти либо вражды.

Этот пост на странице управления МВД по Астраханской области в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны почти 12 тысяч пользователей, на 08.50 мск 27 октября набрал около 1,7 тысячи просмотров и 16 отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Напомним, 3 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что, заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, астраханские силовики пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей деятельности, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет.

Силовики не должны принуждать астраханцев приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, отметили 18 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

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