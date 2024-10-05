Астраханец принес публичные извинения за нецензурную брань в автобусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управление МВД по Астраханской области опубликовало очередное видео с публичными извинениями от местного жителя. На его кадрах астраханец попросил прощения и раскаялся за то, что выражался нецензурной бранью в общественном транспорте.

Как информировал "Кавказский узел", управление МВД по Астраханской области за последний месяц опубликовало в интернете ряд видеороликов, на кадрах которых местные жители приносят публичные извинения за различные нарушения. 3 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что, заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, астраханские силовики пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей деятельности, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет.

Силовики не должны принуждать астраханцев приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

УМВД по Астраханской области опубликовало 2 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на кадрах которого местный житель принес публичные извинения за неподобающее поведение.

"Находясь в общественном транспорте, обзывался, приставал, выражался нецензурной бранью, жестикулировал руками. Прошу у вас у всех прощения. Простите меня, пожалуйста, искренне вас прошу. Я раскаиваюсь", – сказал человек на видео.

На кадрах показан мужчина средних лет, он стоит в помещении на фоне белой стены. На видео наложен специальный эффект, размывающий изображение, чтобы личность человека была неузнаваемой.

На 09.00 мск 5 октября этот пост на странице УМВД по Астраханской области во "ВКонтакте", на которую подписаны более 11,6 тысячи пользователей, набрал около двух тысяч просмотров и семь отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Напомним, в конце сентября управление МВД по Астраханской области опубликовало целый ряд видео с извинениями местных жителей за нарушения. Так, 27 и 28 сентября были опубликованы два ролика с астраханцами, извиняющимися перед горожанами за стрельбу в воздух возле кафе и ресторана, а 20 сентября ведомство опубликовало видео с извинениями жителя Астрахани за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.