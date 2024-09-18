Астраханцы сочли неискренними извинения задержанных дрифтеров

18 сентября 2024, 01:50

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Дрифтеры на астраханских улицах встречаются сравнительно редко, но их поведение ставит под угрозу других участников дорожного движения. Извинения двух задержанных в Астрахани водителей сложно назвать искренним, а принуждение к извинениям нарушает их права, отметили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Как информировал "Кавказский узел", 14 сентября силовики привлекли к административному наказанию двоих водителей за дрифт в ночное время на улицах Астрахани, а затем записали видео, на котором те принесли горожанам публичные извинения за нарушение общественного порядка.

Дрифт – это прохождение поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории, сообщается на сайте журнала "За рулем".

Дрифт не является для Астрахани типичным или частым явлением, считает депутат Астраханской областной думы Олег Шеин.

«Но даже такие единичные случаи опасны. Очевиден риск для горожан. В обычных дорожных инцидентах люди гибнут и калечатся. Дрифтеры же намеренно рискуют, развлекаясь. Подобные случаи нужно беспощадно пресекать. Нужно вводить огромные штрафы и лишать прав нарушителей на долгое время», - сказал депутат 17 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Очевидное давление, слова, сказанные из страха наказания - это людей не исправит

Шеин знает о двух случаях задержания полицией дрифтеров за прошедшее полугодие: на улице Победа и у башни Кремля. Эффективность же силового принуждения к публичным извинениям он считает неэффективным и неправильным. «Это не относится к категории искреннего раскаивания. Очевидное давление, слова, сказанные из страха наказания - это людей не исправит», - сказал Олег Шеин.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В частности, 14 сентября в телеграм-каналах распростился ролик, на кадрах которого житель Дагестана принес публичные извинения Кадырову за драку во время дорожно-транспортного происшествия.

Руководитель астраханского СМИ «Арбуз» Рамиля Самихова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает дрифтинг опасным явлением, «особенно для детей, которых много в областном центре, и их на дорогах трудно различить».

«У меня просьба к дрифтерам: если уж хотите отправиться на тот свет, устраивайте свои гонки где-нибудь в безлюдных местах вдалеке от населенных пунктов, на пустых трассах», - посоветовала журналистка.

Самихова назвала вторую «дорожную» проблему, которая больше характерна для сельской местности. Там родители покупают своим несовершеннолетним детям, не имеющим прав вождения, мотоциклы и мопеды. Те опасаются выезжать на магистрали и поэтому устраивают ночные гонки в своих поселках, нарушая ночную тишину шумом своих моторов.

Она также усомнилась в искренности раскаивания дрифтеров на камеру на фоне автомобиля полицейских. «Я понимаю, когда виновный сам записал видео с раскаиванием и разместил его на своей страничке (в соцсети). Тогда понятно, что он это сделал искренне и чистосердечно», - сказала Самихова.

По ее словам, год назад в соцсетях появилось обращение к дрифтерам известного в крае акушера-гинеколога Георгия Гвиниашвили. В соцсети "ВКонтакте" в июле 2023 года было опубликовано обращение врача «к людям, которые окружают себя шумовыми эффектами..., снимают глушители со своих автомобилей и мотоциклов, ставят сабвуферы, от работы которых звенят окна в домах, которые любят сигналить, газовать, буксовать и тому подобное». Врач рассказал в своем посте о том, как тяжело у женщин проходят роды, что им необходим полноценный ночной отдых. Дрифтеры же делают такой отдых невозможным. Роженицы просыпаются с тахикардией. «Шум воздействует на нервную систему, на психику, ухудшает качество нашей жизни. Дайте выспаться маме», - воззвал к дрифтерам астраханский врач Георгий Гвиниашвили .

Астраханский политик Василий Ворох проживает в спальном районе Астрахани, там проблемы с дрифтерами нет.

«Я за то, чтобы профилактическую работу полиция проводила без перегибов. Хотя, если при этом на дрифтеров не оказывалось давление, с ними обращались вежливо, без издевательств, то это можно назвать профилактической мерой - я думаю», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Доктор юридических наук Андрей Дегтярев также заметил, что в его микрорайоне проблема с ночным шумом на дорогах отсутствует, но в других районах ситуация сложнее. По поводу извинений дрифтеров на камеру под контролем полицейских Дегтярев высказался категорически - действия полицейских незаконны.

Извинения должны быть инициированы самими гражданами

«Есть (федеральный) закон «О полиции» (№3-ФЗ). В нем четко расписана компетенция правоохранительных органов. Могут ли полицейские заставлять людей на камеру что-либо произносить? Нет, конечно. Это нарушает права задержанных. Так и Следственный комитет этим займется, и прокуратура. Что тогда начнется? Извинения должны быть инициированы самими гражданами», - сказал Андрей Дегтярев корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист акцентировал внимание журналиста на статью 5 упомянутого им закона, где говорится о «соблюдении и уважении прав и свобод человека и гражданина». В ней в частности сказано: «Деятельность полиции <...> не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан <...> Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению <…> Сотрудник полиции пресекает действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание».

Политолог Михаил Долиев также высказал свое мнение по поводу публичных извинений под давлением силовиков.

«Раньше о подобном я слышал, когда просматривал новости из Чечни. Сегодня сообщения о таких методах стали встречаться и в Астрахани. Дело в том, что нынешний начальник УМВД по Астраханской области Ромашкин Игорь Константинович служил в Чечне. Вероятно, оттуда перетянул свою команду. Вот поэтому методы работы переняли со старого места службы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Долиев был свидетелем того, как дрифтеры разъезжали по центру Астрахани в ночное время. Особенно они любили, по его словам, кататься вокруг памятника Курбангазы на перекрестке улиц Советская и Калинина - а «это же в шаге от управления ФСБ и жилого дома в котором живут его работники».

«Извиняться перед начальством или барином и раньше было в обычаях феодального строя. Здесь же еще и московские тренды диктуют моду. Вспомните извиняющихся участников голой вечеринки у Насти Ивлевой. Унижение - это неотъемлемая черта холопского быта. Пусть население начнет понимать, что возвращение к корням - это не пустой звук», - заметил Долиев.

Отвечая на вопрос корреспондента, считает ли он, что подобные извинения нужны силовикам, чтобы привлечь внимание к своей работе и показать, что они не игнорируют жалобы горожан, Долиев ответил: «Спецслужбы в последнее время стали больше уделять внимание пропаганде и пиару».

«В астраханских пабликах появляются ролики о том, как пожарные спасают домашних животных, хотя ранее они отказывались выезжать на спасение животных. Сам не раз звонил. Видел также ролики, как полицейские кого-то спасали. После подавления массовых выступлений астраханцев в январе 2021 и коррупционных скандалов им нужно поднимать престиж. Вот и появляются ролики с извинениями», - заявил Михаил Долиев.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители других регионов приносили извинения за высказывания в адрес чеченцев. Так, видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

О практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о таких случаях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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