Житель Дагестана принес публичные извинения Кадырову за драку во время ДТП

15 сентября 2024, 06:29

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Видео с извинениями перед Рамзаном Кадыровым записал житель Дагестана, который во время ДТП нанес удар своему пожилому оппоненту из Чечни, а спустя время подвергся за это избиению его близкими.

Видео с извинениями предположительно жителя Дагестана опубликовал 13 сентября телеграм-канал "Чат тут Чечня". На кадрах ролика показан сидящий за столом мужчина средних лет. Он записывает на камеру видеообращение.

"Рамзан Ахматович и все члены вашей семьи! Я приношу извинения за то, что нелестно отозвался. Не имел ничего плохого, корыстных целей. Шел разговор с женщиной на эмоциях, не прочел до конца текст, написанный ею. Приношу свои извинения", – сказал автор видео.

На этом ролик, длительностью 38 секунд, заканчивается.

14 сентября телеграм-канал "ЧП Чечня" опубликовал видео, на котором этот мужчина показан на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП). На месте стоят два легковых автомобиля – "Мерседес" и внедорожник, который передней частью смял боковую часть "Мерседеса".

Водитель внедорожника высказывает оскорбления в адрес одного из мужчин, находившегося в момент ДТП в салоне "Мерседеса" – оскорбления звучат в адрес того самого мужчины, записавшего позже видео с извинениями. Второй мужчина из "Мерседеса" снимает происходящее на камеру.

Водитель внедорожника несколько раз попытался нанести удар мужчине из "Мерседеса" (записавшему позже видео с извинениями), а также попытался ударить человека, снимающего видео. При этом он выражается нецензурной бранью – высказывает оскорбления, в том числе в адрес матери своего оппонента. При этом его оппонент, так же, как и человек, снимающий видео, ведут себя спокойно.

К месту действия подъехал еще один внедорожник белого цвета, и водитель первого джипа подошел к подъехавшей машине, намереваясь сесть в ее салон.

Однако затем он попытался накинуться на водителя "Мерседеса". В момент, когда он попытался нанести ему удар, то получил от него ответный удар в лицо, от которого упал на землю около внедорожника белого цвета. Из него вышли две женщины и стали помогать водителю джипа встать на ноги. При этом двое других мужчин стали им объяснять, что лежащий на земле человек сам пытался на них наброситься. Одна из женщин повысила на них тон и стала высказывать угрозы.

"Ему 60 лет", – заявила она.

"Ну зачем кидается?" – задался вопросом водитель "Мерседеса".

Далее женщина стала по телефону вызывать экстренные службы. На этом ролик заканчивается.

На втором видео показана агрессивно настроенная группа мужчин, которая, стоя в жилом секторе, горячо что-то обсуждает. Затем несколько мужчин из этой группы отделяется от нее и направляется к стоящему поодаль мужчине в белой футболке – тому самому, который позже записал видео с извинениями и который нанес удар пожилому водителю внедорожника. Этот мужчина стоит на расстоянии от агрессивно настроенной группы.

Подойдя к нему, один из мужчин нанес ему удар в лицо, затем на этого человека стали набрасываться другие члены группы. А затем на него накинулась и большая часть группы и стали звучать агрессивные выкрики. На этом ролик заканчивается.

В описании видео сказано, что люди, напавшие на человека в белой футболке, являются чеченцами и что они напали на него за то, что тот ранее ударил пожилого водителя джипа.

Этот пост в телеграм-канале "ЧП Чечня", на который подписаны более 52 тысяч пользователей, на 06.25 мск 15 сентября набрал около 28,5 тысячи просмотров и 302 комментария. Часть их авторов раскритиковала пожилого водителя внедорожника за его неподобающее поведение, а другая часть наоборот – выступила с критикой его оппонентов.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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