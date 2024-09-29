Астраханец приносит извинения на камеру за стрельбу из пистолета. Кадр из видео УМВД по Астраханской области – https://vk.com/wall-66751883_24477

29 сентября 2024, 11:57

Житель Астрахани принес публичные извинения за стрельбу около ресторана

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Астраханские силовики опубликовали видео, на котором местный житель принес горожанам публичные извинения за то, что, будучи в состоянии опьянения, выстрелил около ресторана из пневматического пистолета в воздух несколько раз.

Как информировал "Кавказский узел", управление МВД по Астраханской области за последнюю неделю опубликовало несколько видео с извинениями местных жителей за нарушения. Так, 27 сентября был опубликован ролик, на котором астраханец принес горожанам публичные извинения за то, что, выйдя из кафе в компании знакомых, несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. 20 сентября ведомство опубликовало видео, на котором житель Астрахани принес публичные извинения за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Управление МВД по Астраханской области 28 сентября опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на кадрах которого местный житель принес горожанам извинения за то, что открыл стрельбу из пистолета.

"Был в ресторане, чуть перебрал, много выпил, голова… сделал глупость, одним словом. Прошу прощения у всех астраханцев", – сказал он.

На кадрах показан мужчина средних лет, он стоит в помещении. На видео наложен специальный эффект, размывающий изображение, чтобы скрыть личность человека.

В описании ролика сказано, что 25 сентября в полицию поступило сообщение, что неизвестный у заведения общепита в Кировском районе в состоянии опьянения выстрелил несколько раз в воздух. Силовики составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Этот пост на странице УМВД по Астраханской области во "ВКонтакте", на которую подписаны более 11,6 тысячи пользователей, на 11.55 мск 29 сентября набрал около 1,5 тысячи просмотров и семь отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что силовики не должны принуждать астраханцев приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, пояснили аналитики.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Волгоградский студент публично извинился за танец на Мамаевом кургане", "Брат осужденного в Волжском уроженца Чечни объяснился за свою жалобу Кадырову", "МВД не сочло нарушением закона инцидент с чеченским блогером в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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