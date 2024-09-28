Астраханец принес публичные извинения за стрельбу из пистолета

28 сентября 2024, 10:28

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МВД опубликовало видео, на котором житель Астрахани принес горожанам публичные извинения за то, что, выйдя из кафе в компании знакомых, несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Как информировал "Кавказский узел", ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что силовики не должны принуждать астраханцев приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, указали они.

Видео, на котором один из жителей Астрахани принес публичные извинения горожанам за стрельбу из пневматического пистолета, 27 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало управление МВД по Астраханской области.

"Приношу жителям города Астрахань свои извинения за то, что стрелял на улице Бакинской [неразборчиво] из своего оружия в воздух. Впредь такого больше не повторится", – сказал астраханец.

На кадрах видео показан мужчина, он стоит в помещении, его лицо размыто специальным видеоэффектом, чтобы скрыть личность.

В описании видео сказано, что 26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, выйдя из кафе, расположенном в Кировском районе Астрахани в компании своих знакомых, выстрелил несколько раз в воздух из травматического пистолета. Нарушители оказали сопротивление прибывшим на место полицейским. Шестеро астраханцев были доставлены в отдел полиции. Пятеро из них обвинены в неповиновении полиции, еще один – в хулиганстве. Им грозит арест до 15 суток.

Этот пост на странице управления МВД по Астраханской области в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны более 11,6 тысячи пользователей, на 10.25 мск 28 сентября набрало 3,3 тысячи просмотров и 15 отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Напомним, 14 сентября силовики привлекли к административному наказанию двоих водителей за дрифт в ночное время на улицах Астрахани, а затем записали видео, на котором те принесли горожанам публичные извинения за нарушение общественного порядка.

20 сентября управление МВД по Астраханской области опубликовало видео, на котором житель Астрахани принес публичные извинения за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

"Кавказский узел" также писал, что принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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