Астраханец на камеру приносит извинения горожанам за стрельбу по автобусу. Кадр из видео на страницу УМВД по Астраханской области в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/wall-66751883_24435

22 сентября 2024, 07:38

Астраханец принес публичные извинения за стрельбу по автобусу

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МВД опубликовало видео, на котором житель Астрахани принес публичные извинения за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

По данным управления МВД по Астраханской области, в полицию обратился водитель автобуса с жалобой, что неизвестный обстрелял автобус, повредив стекло, пассажиры и сам водитель не пострадали.

Полицейские установили личность и задержали ранее судимого астраханца 2004-го года рождения, он был доставлен в полицию, сообщило ведомство 20 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показан мужчина в помещении. Его лицо заретушировано. "Выстрелил из пневматического пистолета, в результате чего попал в проезжавший мимо автобус, разбил стекло окна и двери. В содеянном раскаиваюсь, извинияюсь перед гражданами, которые сидели в автобусе", – сказал астраханец.

Этот пост на странице управления МВД по Астраханской области во "ВКонтакте", на которую подписаны более 11,5 тысячи пользователей, на 09.30 мск 22 сентября набрал 1,3 тысячи просмотров и семь отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность комментирования.

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября стало известно, что силовики в Астрахани привлекли к административному наказанию двоих водителей за дрифт в ночное время на улицах города, а затем записали видео, на котором те принесли горожанам публичные извинения за нарушение общественного порядка.

Извинения двух задержанных в Астрахани водителей сложно назвать искренними, а принуждение к извинениям нарушает их права, отметили 18 сентября опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Напомним, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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Примечание:

"Требование к Дзюбе извиниться за слова о Чечне возмутило пользователей Instagram", "Кадыров подтвердил возможность добиваться извинений от дагестанцев", "Угрозы в адрес дагестанцев дали новый повод для критики Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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