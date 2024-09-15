Водитель из Астрахани приносит публичные извинения на камеру за дрифт на улицах города. Кадр из видео - https://vk.com/wall-132030591_1587829

15 сентября 2024, 08:18

Двое водителей из Астрахани извинились за дрифт на улицах города

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Силовики привлекли к административному наказанию двоих водителей за дрифт в ночное время на улицах Астрахани, а затем записали видео, на котором те принесли горожанам публичные извинения за нарушение общественного порядка.

Как информировал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В частности, 14 сентября в телеграм-каналах распростился ролик, на кадрах которого житель Дагестана принес публичные извинения Кадырову за драку во время дорожно-транспортного происшествия.

Дрифт – это прохождение поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории, сообщается на сайте журнала "За рулем".

Видео с извинениями водителей автомобилей за дрифт в ночное время на улицах Астрахани опубликовал 14 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Астрахань Online". Водители, которые принесли публичные извинения, были задержаны полицейскими за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и покоя астраханцев. Они привлечены к административной ответственности, сказано в публикации.

На кадрах ролика показан автомобиль "ВАЗ" и стоящая за ним полицейская машина со включенными мигалками. Затем показан дрифт, который выполняет водитель легковой машины в темное время суток на одной из городских улиц. Далее показан полицейский, который сидя в патрульной машине, составляет протокол.

"Приношу извинения жителям города Астрахань за нарушение правил дорожного движения за нарушение покоя", – сказал на камеру один из водителей, стоя на фоне полицейской машины со включенными мигалками.

"Я приношу свои извинения жителям города Астрахань за доставленные неудобства моим дрифтом", – сказал на камеру другой водитель, видео с которым записано в помещении.

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 218 тысяч пользователей, на 08.15 мск 15 сентября набрал около 13 тысяч просмотров и 22 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала водителей за нарушение общественного порядка.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители других регионов приносили извинения за высказывания в адрес чеченцев. Так, видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

О практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о таких случаях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Волгоградский студент публично извинился за танец на Мамаевом кургане", "Брат осужденного в Волжском уроженца Чечни объяснился за свою жалобу Кадырову", "МВД не сочло нарушением закона инцидент с чеченским блогером в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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