Публичные извинения правонарушителей стали методом самопиара для астраханской полиции

03 октября 2024, 02:56

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Заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, астраханские силовики пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей деятельности, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет, считают опрошенные "Кавказским узлом" астраханские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", в конце сентября управление МВД по Астраханской области опубликовало целый ряд видео с извинениями местных жителей за нарушения. Так, 27 и 28 сентября были опубликованы два ролика с астраханцами, извиняющимися перед горожанами за стрельбу в воздух возле кафе и ресторана, а 20 сентября ведомство опубликовало видео с извинениями жителя Астрахани за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Решение астраханской полиции применять апробированный в Чечне метод профилактики правонарушений в виде публикации видео с извинениями сомнительно и несет потенциальную опасность, считает молодая жительница Астрахани, стажер одного из городских медиа Елена. Девушка полагает, что принуждение к извинениям может иметь эффект провокации, «особенно для южных регионов страны».

«У нас много людей вспыльчивых, обидчивых. Да человек нарушил закон, но, заставив его на людях извиняться, полиция провоцирует его на месть. Полицейским, допустим, он не будет перечить и пройдет через этот унизительный акт, но потом найдет слабого и унизит его. Это и незаконно, и провокативно», - сказала Елена корреспонденту «Кавказского узла».

Антон Порываев, водитель одного из астраханских предприятий с 30-летним стажем, полагает, что «нужно заставлять каяться публично» злостных нарушителей ПДД.

«Есть люди, которые играют на дорогах специально для забавы: подрезают, провоцируют водителей на конфликт, снимают глушители с автомобилей и мотоциклов, сигналят по ночам. Они действуют умышленно и цинично, оскорбляют людей, подвергают из жизни опасности. Вот именно таких циничных дорожных игроков нужно заставлять на коленях просить у людей прощение. Все правильно полиция делает», - заявил мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос корреспондента, как бы он отнесся, если бы полиция заставила его извиняться публично на камеру, Антон ответил, что если бы он был виноват, то «искренне» попросил бы прощение .

«Такая мера правильная. Нет тут ничего унизительного — нарушил закон — проси прощения. И население это примет. У нас такой менталитет — покаялся человек, надо его простить или смягчить наказание», - считает Порываев.

73-летняя пенсионерка Валентина Пономарева пожелала видеть публичные извинения не от мелких правонарушителей, а от коррумпированных чиновников. «У нас не расстреливают их на стадионах прилюдно, как это в Китае делают, но пусть хотя бы прилюдно извиняются. И делают это пусть деятельно, в прямом эфире, все наворованные деньги возвращают в бюджет», - сказала она.

Депутат Совета муниципального образования «Икрянинский район» Денис Дереча назвал публичные извинения правонарушителей «показухой» и «веяниями времени».

«В силовых структурах области сейчас большой недокомплект сотрудников, они стараются доработать до пенсии и бегут оттуда. Там палочная система, постоянная отчетность и прочее. Как полицейским заявить о том, что они так замечательно работают? О том, что он какого-то там нарушителя оштрафовал, знает только начальство, а люди об этом не узнают. Вот они и используют современный метод самопиара — записывают извинения на камеру и размещают в соцсетях», - пояснил районный депутат корреспонденту «Кавказского узла».

Денис Дереча полагает, что широкое общественное обсуждение явлений такого типа противоречит коллективному менталитету астраханцев, сформировавшемуся со времен Петра Первого, когда в край переселяли ссыльных и каторжан.

«У нас люди стараются лишний раз не высказываться, а власти любят самопиар и показуху. Не будут астраханцы говорить и об этом явлении, тем более, что оно не такое уж распространенное и и страшное», - полагает он.

Подобные покаяния приемлемы «только в случае их законности», считает астраханский религиозный деятель, преподаватель, психолог и правовед Муслим Юнусов. Он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что лично не видел обнародованных полицией видеозаписей с извинениями нарушителей порядка в Астраханской области.

«Есть такие легитимные формы как, например, мировое соглашение. Если публичные извинения на видеокамеру будут узаконены, значит это станет некой профилактической мерой. Но нужно помнить о том, что раскаяние должно быть искренним. Если человека принуждают к этому, ничего хорошего из таких публичных извинений не будет. Человек будет чувствовать себя униженным, оскорбленным. Как профессиональный психолог говорю, потом он выплеснет негативную энергию на родных, на сослуживцев, и тем самым компенсирует свою унижение», - сказал Муслим Юнусов.

Юнусов не считает, что население Астраханской области отличается каким-то особым коллективным менталитетом: по его мнению, миграционные процессы в крае не закончились, поэтому особенности местной культуры не могут влиять на социальные и политические процессы. Вместе с тем он отмечает «некоторую инертность населения», которая свойственна жителям южных регионов России.

«Люди у нас не спешат реагировать на вызовы. В случае такого явления как публичные извинения, я думаю, у населения никакой реакции не будет. Удивляет другое, почему полиция не применяет к нарушителям те меры, которые прописаны у них в служебных обязанностях», - заметил Муслим Юнусов.

Астраханский политолог Михаил Долиев считает распространение практики публичных извинений примером «чеченизации всей страны».

«Как некоторые эксперты считают, у нас идет построение феодального общества, где существуют вассалы и сюзерены. В таких обществах распространены всякие извинения, особенно у лиц холопского звания. Работники полиции стали использовать это в качестве воспитательной меры, как они считают. Помимо того, что человек понесет наказание за свои деяния, полиции нужно еще выбить из него какие-то покаяния, и надо, чтобы об этом узнали все. Мне это не нравится, это унижение человека», - заявил Долиев.

Современные публичные извинения отличаются от публичных покаяний, которые имели место при Сталине, указал эксперт в области истории сталинизма и политических репрессий в СССР, специалист в вопросах прав человека, доктор исторических наук Андрей Суслов.

«При некотором внешнем сходстве, сегодняшние публичные извинения - новое явление, отчасти связанное с современной информационной средой. В сталинское время были публичные покаяния, но их стилистика была иной. Кроме того, сегодня обычно извиняются за то, что сделали, а в сталинское время часто каялись за мифические грехи: политическая близорукость, связь с врагами народа, предательство дела партии и так далее», - сказал Суслов корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что силовики не должны принуждать астраханцев приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, пояснили они.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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