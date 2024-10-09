Блогер с Кубани извинился перед христианами за некорректные формулировки

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Исламский блогер из Усть-Лабинска оштрафован на 15 тысяч рублей и арестован на две недели за разжигание ненависти и вражды и неповиновение полиции. Он заявил, что на своем канале неудачно высказался в адрес христианства и принадлежности адыгских земель и принес извинения.

Главное управление МВД России по Краснодарском краю сообщило в своем телеграм-канале 8 октября о привлечении к ответственности 21-летнего жителя Усть-Лабинска за разжигание ненависти и вражды.

По данным ведомства, оперативники выявили в соцсети "видеоролик, содержание которого нацелено на разжигание ненависти и вражды". Они установили личность авторы, который ведет канал в интернете и "имеет большое количество подписчиков".

Отмечается, что при проведении проверочных мероприятий мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. Суд назначил ему наказание в виде 14 суток ареста и штрафа в 15 тысяч рублей по статьям 20.3.1 и 19.3 КоАП РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

На видео, которое также опубликовано в телеграм-канале, мужчина сообщает, что у него есть канал на Youtube, на котором он "делится своими высказываниями о религиозном учении ислама". "Я допустил, к сожалению, неудачное высказывание в адрес христианства, в адрес принадлежности адыгских земель и так далее, и тому подобное. Я считаю, что мои формулировки были некорректны, они могли быть неправильно восприняты, я приношу извинения, если кого-то они задели. Никаких у нас разногласий по этому поводу с вами нет", - заявил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 октября министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что 23 сентября силовиками задержан учитель Мансур Жабраилов за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах, также он был уволен. Жабраилов публиковал на своих страницах в соцсетях ролики, в которых допускал оскорбительные выражения и оценки в адрес христиан, ставил под сомнение значимость Библии, а также рассуждал о правильности религиозных суждений христиан. Несмотря на заявления властей Чечни о его задержании, ряд роликов остаются доступными для пользователей. 8 октября Жабраилов признал, что был неправ, оскорбляя христианство, и принес извинения всем православным, следует из сюжета чеченской телекомпании. Действиям Жабраилова дадут правовую квалификацию по итогам проверки, сообщил чеченский силовик.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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