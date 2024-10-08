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20:35, 8 октября 2024

Жабраилов извинился перед христианами

Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учитель Мансур Жабраилов признал, что был неправ, оскорбляя христианство, и принес извинения всем православным, следует из сюжета чеченской телекомпании. Действиям Жабраилова дадут правовую квалификацию по итогам проверки, сообщил чеченский силовик.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что 23 сентября  силовиками задержан учитель Мансура Жабраилова за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах, также он был уволен. Жабраилов публиковал на своих страницах в соцсетях ролики, в которых допускал оскорбительные выражения и оценки в адрес христиан, ставил под сомнение значимость Библии, а также рассуждал о правильности религиозных суждений христиан. Несмотря на заявления властей Чечни о его задержании, ряд роликов остаются доступными для пользователей.

На ситуацию с Мансуром Жабраиловым 7 октября отреагировал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов. Он отметил, что просмотрел ролики Жабраилова. "Уже в отношении него материалы направлены в Ставрополь для получения заключения, и я могу сказать, что он сядет", – сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Мансур Жабраилов дал признательные показания и объявил о раскаянии, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный".

"Я сейчас осознаю, что был неправ с точки зрения закона, но и с точки зрения религии, отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли, я отвечая этим людям, забылся, что я этим мог оскорблять этих людей, которые к этому непричастны", - сказал он.

Жабраилов принес извинения. "Приношу свои извинения православным христианам нашей страны, которых задели мои слова. В первую очередь, религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии и Всевышний в Коране прямым текстом это запретил. Я готов понести полную ответственность за свои слова и  за свои высказывания по закону нашей страны. Я осознаю и понимаю, что не могу и не мог оскорблять христианство в целом", - заявил педагог.

На видео он говорит, стоя на фоне стены. Также в сюжете использованы кадры, на которых Жабраилов без наручников идет по коридору в сопровождении силовика и сидит за столом, беседуя с представителем правоохранительных органов

Замначальника центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне Хамзат Кимаев сообщил на видео, что по результатам проверки и экспертизы, которая проводится в экспертно-криминалистическом центре МВД России по Ставропольскому краю. Действиям Жабраилова будет дана правовая оценка. Он отметил, что Жабраилов был опрошен силовиками 23 сентября, а "деятельность его блога незамедлительно прекращена", следует из сюжета, опубликованного сегодня в Telegram-канале телекомпании.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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Автор: "Кавказский узел"

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