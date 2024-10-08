Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

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Педагог из Чечни Мансур Жабраилов публиковал на своих страницах в соцсетях ролики, в которых допускал оскорбительные выражения и оценки в адрес христиан, ставил под сомнение значимость Библии, а также рассуждал о правильности религиозных суждений христиан. Несмотря на заявления властей Чечни о его задержании, ряд роликов остаются доступными для пользователей.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября министр по нацполитике Чечни сообщил о задержании силовиками учителя Мансура Жабраилова за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах.

На ситуацию с Мансуром Жабраиловым 7 октября отреагировал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов. Он отметил, что просмотрел ролики Жабраилова. "Уже в отношении него материалы направлены в Ставрополь для получения заключения, и я могу сказать, что он сядет", – сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Телеграм-канал "Naslednik_firdawsa", который вел Мансур Жабраилов, был создан 8 декабря 2021 года и по данным на 11.05 мск 8 октября имел 1189 подписчиков. К указанному времени в канале были удалены все записи. Однако в группах в социальных сетях с таким же названием до сих пор доступны ролики на религиозные темы, в которых высказываются жесткие и оскорбительные оценки в адрес христиан и христианских символов.

На страницу "Naslednik_firdawsa" в соцсети TikTok подписаны около 25 тысяч пользователей, на странице записаны ролики с разными спикерами, один из которых - Мансур Жабраилов. 4 ноября 2021 года он опубликовал ролик, в котором задался провокационным вопросом о месте, в котором можно держать Библию дома. На 12.00 мск 8 октября это видео набрало около 26,5 тысячи просмотров и 881 комментарий.

"Считаешь свою религию единственно верной, а другую принижаешь?" – поинтересовался Виктор Михайлович.

"Занимайся собой, не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь", – подчеркнул Алексей Дунаев.

"Красоту своей веры покажи, а не оскорбляй христианство", – призвал пользователь с ником Человееееек.

"Где я оскорбляю кого-то? Я показываю истину истиной, а ложь ложью", – ответил ему автор публикации.

"Просто не пойму. Если вы – мусульманин, то какое вам дело до других конфессий? Почему бы не заниматься своим делом? Выставляйте умные видео с проповедованием своей религии, а не сравнение с христианством " – отметил пользователь user9727485535700.

"Вообще если копнуть, то в любой религии будет куча несостыковок", – написала vadyshavesnushka.

"Брат нельзя так делать потому что они тоже могут так сделать, и мы даже не узнаем", – призвал пользователь с ником crvr a1.

"И мусульманину это должно быть понятно, потому, что Библия – это священное писание. Сам пророк называл эту книгу [таковой]", – написал пользователь с ником Трр.

В группе "naslednik_firdawsa" в соцсети "ВКонтакте", размещены несколько десятков публикаций. На группу подписаны всего два пользователя. Публикации посвящены размышлениям на тему библейских сюжетов и сюжетов из Корана. Автор постов также сравнивает их между собой.

6 октября в группе было опубликовано видео. На кадр наложены цитаты некоторых комментаторов, они частично скрывают лицо спикера, который на видео пытается разъяснить смысл некоторых аятов из Корана и на основе их пытается убедить пользователей в том, что к доводам христиан относительно религиозных вопросов прислушиваться не стоит.

На втором ролике спикер рассуждает о том, насколько достоверно святые писания передают сказанное персонажами, которые причислены к святым. Он заявил, что попытка учеников Иисуса Христа зафиксировать его учение в письменном виде исказило смысл учения, поскольку устная речь по смыслу во много раз шире, чем письмо.

Напомним, ранее стало известно, что Центр противодействия экстремизму начал следственные действия в отношении Жабраилова. "Никаких сомнений нет в том, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона Российской Федерации", – заявил министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев.

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