Педагог задержан в Чечне за публикации о христианах

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Учитель Мансур Жабраилов уволен и задержан силовиками за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах, заявил сегодня министр по нацполитике Чечни.

Педагог из Чечни Мансур Жабраилов уволен после "провокационных" публикаций в соцсетях о религии, заявил сегодня в своем телеграм-канале министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"В начале 20-х чисел сентября текущего года этот житель региона был незамедлительно правоохранительными органами задержан. Его провокационные высказывания пресечены, этот человек уволен из системы образования", - сообщил Дудаев.

Кроме того, 23 сентября Центр противодействия экстремизму начал следственные действия в отношении Жабраилова. "Его провокационные, противоправные и оскорбительные публикации направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу. Никаких сомнений нет в том, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона Российской Федерации", - заявил Ахмед Дудаев.

Мансур Жабраилов - учитель физкультуры и химии, в своих публикациях в соцсетях он в уничижительных выражениях высказывался о христианах и христианской религии, сообщает сегодня РИА Новости.

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