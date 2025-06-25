Мода на извинения: от Чечни до самых окраин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы. Как это выстраивается в систему травли инакомыслящих, разбирался «Кавказский узел».

О других аспектах темы «Кавказский узел» рассказывает на тематической странице «Кого Кавказ извиняться заставляет» и в регулярно обновляемой хронике «Хроника публичных извинений на Кавказе».

Но можно и не извиняться?

Власти и публичные политики в целом обходят стороной истории с принуждением к покаянию. В этом контексте особо смелой выглядит позиция тех, кто извиняться отказался или продолжил критику системы.

В мае 2021 года в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матчей в Грозном. «Там атмосфера сама по себе такая — угнетает... Враждебно настроено. Тяжело матчи там всегда даются почему-то», - сказал футболист. «Порохом пахнет? Сейчас придется извиняться, почему матчи в Грозном всегда проходят "с огоньком"», — шутит ведущий.

После этого бывший тренер клуба «Ахмат» Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить Дзюбу извиниться за слова об «угнетающей атмосфере» на стадионе «Ахмат-арена».

Дзюба не испугался, извиняться не стал. «Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше, – люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то… Угодить людям», - ответил Дзюба на вопрос о том, какого приема ожидает в Грозном в следующем интервью.

«Извиняться за то, что ты что-то чувствуешь, — это бред. Дзюба повел себя как самостоятельная личность, и именно в силу своего характера он стал и успешным спортсменом, и капитаном сборной России по футболу. Если человек самостоятельный, то никто не может его заставить извиняться без проступка, никто не заставит человека поступать так, как он не хочет», - обратила внимание глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина.

Осенью 2019 года отказался извиняться сопредседатель движения в защиту избирателей «Голос» Андрей Бузин. В ноябре ему и его супруге поступали телефонные звонки с угрозами и требованиями извиниться за нелестные высказывания о дагестанцах в подготовленном им тексте представления к медали «Защитнику свободных выборов» работавшего в Дагестане наблюдателя.

27 ноября Андрею Бузину, по его словам, позвонил человек, представившийся следователем Петровым Андреем Олеговичем и заявивший, что ему «спустили» заявления сопредседателя «Голоса». Однако у ОВД «Щукино», где была назначена встреча со следователем, к Бузину неожиданно подошли три «молодых человека "кавказского вида"», попытались завести разговор, но затем убежали. Позднее Бузин обнаружил, что в якобы его текст представления к медали, ходивший в интернете, были специально вписаны слова «необразованный недалекий народ», «трусы» и «отморозки».

По мнению юриста Марата Исмаилова, обучавшего наблюдателей в Дагестане перед выборами 2018 года, информация, о том, что якобы Андрей Бузин оскорблял дагестанцев, широко тиражировалась на блогах, близких к правоохранительным органам. «Возможно, что это делается для того, чтобы натравить дагестанцев на представителей организации "Голос"», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Свою порцию угроз получил актер и блогер Денис Косяков в марте 2019 года — за то, что в шутку вступился за актеров спектакля "Охота на мужчин". При этом извиниться он отказался. Косяков также пояснил "Кавказскому узлу", что не обращался в полицию с жалобой на угрозы, чтобы не разжигать конфликт дальше.

В канун 2018 Нового года актер, который играл "Деда Мороза из Великого Устюга", во время визита в Чечню назначил главу республики Рамзана Кадырова своим "главным помощником по добрым делам". В январе популярный видеоблогер Данила Поперечный снял видео-пародию, обыгрывающую вымышленную ситуацию перед этим назначением. В ролике Поперечный сыграл самого Кадырова, который приходит к Деду Морозу и предлагает, чтобы тот назначил его помощником взамен на охрану резиденции в Великом Устюге и бургерную в вотчине Деда Мороза.

Многие пользователи соцсетей предвкушали извинения Поперечного перед главой Чечни, но тот заверил, что этого не произойдет. Хотя за Кадырова вступился Джамбулат Умаров, назвав ролик «жутко непрофессионально сварганенным перформансом».

Бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров в октябре 2018 года в ходе протестных акций в Магасе в резкой форме посоветовал Рамзану Кадырову не вмешиваться в ингушские дела и не критиковать тех, кто выступает за отмену соглашения о границе Ингушетии и Чечни. Чеченский лидер, в свою очередь, публично пообещал «спросить» с Погорова. А представитель оргкомитета митинга старейшина Ахмед Барахоев высказался в поддержку Погорова и предложил Кадырову приехать и лично высказать претензии к Погорову и его соратникам.

Кадыров, в сопровождении муфтия Чечни Салаха Межиева, спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова, лично приехал в Карабулак, чтобы обсудить противоречия. Но вместо односторонних извинений Погорова и Барахоева, произошло примирение сторон. По окончании разговора Кадыров и Погоров заявили, что взаимно простили друг другу резкие слова, и призвали беречь «мир и братство между чеченцами и ингушами». А затем совершили совместный намаз.

От извинений воздержался летом 2018 года и продюсер, комик Семен Слепаков, автор сатирической песни о печальных перспективах сборной России по футболу и провале Рамзана Кадырова как ее тренера. Джамбулат Умаров традиционно потребовал извинений, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни.

Она действительно появилась, но в оригинальной форме — Слепаков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записали песню, в которой с изобилием ненормативной лексики напомнили о том, как Слепаков "на диване" "песню пел о Рамзане (Кадырове — прим. «Кавказского узла») и извинились за неверие в успех сборной России.

В декабре 2017 года дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что публичные извинения, полученные под давлением, нельзя считать искренними. «Если к [моему телу] поднесут паяльник,.. я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают… Все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», - написал блогер в посте "Открытое письмо горному брату".

Блогер в "Открытом письме" не назвал имя адресата, что вызвало спор кавказоведов о том, адресовано обращение Рамзану Кадырову или абстрактному жителю Северного Кавказа. Однако министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров назвал обращение Лебедева попыткой "пропиариться на имени Рамзана Кадырова".

Извиняются все: блогеры, режиссеры, депутаты

Постельная сцена в февральском показе в Дагестане спектакля "Охота на мужчин" вызвала новую волну извинений, прокатившуюся по разным российским регионам. Актерам театральной группы стали поступать угрозы. Организаторы и продюсер спектакля Иван Жидков были вынуждены извиняться перед дагестанцами.

Блогер kamikadzedead призвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова прекратить нападки на театралов и получил в ответ анонимные угрозы.

После этого блогер cпародировал извинения, высмеял и самого Хабиба, и в целом "борцов за нравственность" за показуху и невнимание к реальным проблемам Дагестана.

От принудительных извинений не спасает ни статус политика, ни сан религиозного деятеля. Три года назад красноярский депутат Константин Сенченко совершил в глазах главы Чечни серьезную ошибку, за которую пришлось каяться.

Сенченко назвал Кадырова «позором России» за его слова о внесистемной оппозиции как о врагах народа и предателях. Через два дня Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram** видео с извинениями Сенченко.

Сам Сенченко пояснил в тот же день, что после слов о Кадырове у него произошел "мужской разговор" с человеком, "очень известным не только в Красноярском крае, но и в России". "Человек принял мои слова на свой счет и в целом на счет чеченского народа, пришлось объяснять, что это не так", - рассказал депутат.

Зимой 2017 года Кадыров рапортовал об извинениях члена президиума Российского еврейского конгресса и главы раввинского суда России Пинхаса Гольдшмидта за слова о том, что «сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами".

Примечателен контекст: Пинхас говорил об этом, критикуя запрет США на въезд всем мусульманам — мол, Штаты имеют право защищать своих граждан, но такая мера - «не борьба с терроризмом, а популизм».

В августе 2019 года после звонка Магомеда Даудова сдержанно извинился за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии об имаме Шамиле известный журналист Максим Шевченко.

В сентябре полиция Чечни задержала местную жительницу Секинат Ибрагимову, обвинив ее в оказании магических услуг. Задержанная, которая, по данным силовиков, занималась этим с 2013 года, раскаялась в содеянном в эфире ЧГТРК «Грозный». «Я оставила это, когда падишах (Рамзан Кадыров - Прим. «Кавказского узла») запретил. Один случай, поехала я в Моздок... Я тихо жила, никуда не ездила, ничего не делала. Меня больше не увидите, обманулась я… Прошу вас меня простить», - сказала Сакинат Ибрагимова (перевод с чеченского корреспондента «Кавказского узла»).

24 сентября Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за «недостойный поступок». Вслед за ним публичные извинения принесли еще несколько жителей Чечни: еще один мужчина покаялся, что пришел на свадьбу к племяннице, женщина принесла извинения за пение на свадьбе, а молодой человек - за шутливое общение со своей невестой. Последним публичные извинения чеченцам принес молодой человек, который расплакался на свадьбе своей сестры.

По словам историка Зелимхана Мусаева, у чеченцев не принято на свадьбе выставление чувств напоказ. По мнению политолога кавказоведа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение на свадьбах. Стремление руководства республики защитить обычаи не оправдывает вмешательства во внутрисемейные дела, считают участники обсуждений в соцсетях.

В октябре перед чеченцами извинялись рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Уретра Батя. Гуф извинялся за выражение, допущенное им в отношении ряда кавказских девушек в интервью программы «Осторожно, Собчак!». Однако в извинениях прозвучал только «чеченский народ». Автор песни «Девочка-чеченочка» Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за слова в песне, при этом другой исполнитель Гангвест опроверг свою причастность к песне и заверил публику в уважении ко всему чеченскому народу.

4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. 28 ноября опубликовала на своей странице уроженка Карачаево-Черкесии москвичка Иман Курбанова распространила видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.

В начале декабря 2019 года в эфире ЧГТРК «Грозный» три человека извинились за кражи. Грозненец, чье имя было упомянуто в сюжете, сознался в краже со взломом и попытке ограбить женщину в лифте. Еще трое задержанных, один мужчина и две женщины, за воровство не были названы. Тогда же несколько молодых людей в Урус-Мартановском районе покаялись в употреблении психотропных веществ, а житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения, которые якобы вывозили поставленные туда лекарства. 9 декабря в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет с извинениями молодого водителя.

В январе 2020 года несмотря на публичное раскаяние житель Грозного Алаудин Хангошвили стал подозреваемым по уголовному делу о краже серебряных украшений на сумму 7,5 тысяч рублей. Юрист Правозащитного центра "Мемориал"*** Марина Агальцова предполагает, что уголовное преследование Хангошвили может быть прекращено на основании ст.75 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием).

В марте 2020 года чеченские силовики нашли и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики, которые, по их данным, страдают алкоголизмом и наркоманией. Родные этих людей в эфире государственной телекомпании извинились за их поведение и заявили, что сами жаловались властям на уехавших. Правозащитники указали в связи с этим, что чеченская "полиция нравов" впервые распространила свое влияние за пределы республики.

В апреле 2020 года появилось несколько извинений кавказцев за факт публикации видеозаписей, а не за сами поступки. При этом извинялись "герои" сюжетов, а не те, кто распространил видео в соцсетях. Так сослался на утечку видео, снятого для друзей, 4 апреля житель села Хамби-Ирзе Ачхой-Мартановского района, который попросивший прощения за обнародованную критику в адрес местных чиновников. 22 апреля появилось видео, на котором участники бытового конфликта в Чечне попросили прощения за публикацию видеозаписи их спора из-за земельного участка. И молодой человек, и более старший участник конфликта в Чечне, которые попросили прощения, видны в кадре видеозаписи с места конфликта. Съемку при этом ведет другой человек.

20 апреля в Telegram-канале «Алания 24» разместили видео, снятое из окна здания на площади Свободы во Владикавказе, на которой в тот день проходила массовая акция протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. На кадрах видна толпа людей, которую пытались оттеснить силовики, а женский голос за кадром возмущенно комментирует происходящее. "Заняться больше нечем […] Толпа бездельников, разгоняйте их!" – говорит снимающая видео женщина, обращаясь к бойцам ОМОН и Росгвардии. На следующий день в Telegram-канале «Газыри» появилось аудиообращение, автор которого попросила прощения за эти слова. Автор обращения подчеркнула, что не планировала публиковать видеоролик. "Я ни в коем случае не собиралась выкладывать куда-то это видео, а отправила его нескольким, как я думала, близким людям, с которыми хотела поделиться. Это не оправдывает мои слова, высказанные на эмоциях, но я искренне хочу извиниться. Простите, пожалуйста", - сказала она 1 .

22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними. 3 октября появилось видео еще одной такой беседы, проведенной в том же ОВД. 28 октября ОВД Урус-Мартановского района распространило новую видеозапись аналогичной профилактической беседы с задержанными и их раскаянием. Родителей задержанных молодых людей предупредили об ответственности за их проступки.

География извинений за оскорбленные чувства жителей Кавказа вышла не только за пределы кавказских регионов, но и за пределы России. Осенью 2018 года главы шведской и американской компаний извинились за сюжет популярной настольной игры Vampire: The Masquerade, согласно которому Чечней управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения.

В марте 2023 года атор видеоролика из мечети в Шали, пензенский студент, извинился "перед всем чеченским народом" за оскорбление женщин после того, как его "нашли" в родном городе. Ролик, на котором два молодых человека находятся в чеченской мечети, опубликовал 18 марта Instagram**-паблик "ЧП Грозный №1". "Всем привет, мы находимся в мечети, которую строили семь лет святые. На втором этаже находятся девушки, можете снять их", - говорит молодой человек, второй в это время смеется на заднем плане.

В августе 2023 года жительница грозненского поселка Возрождения Марина Соцкова на видео высказала опасение, что по трубе, которую прокладывают от аэропорта, в местную речку будут сбрасываться опасные отходы. 6 августа 2023 года на странице ЧГТК "Грозный" в Instagram** был опубликован репортаж, в котором Соцкова была публично отчитана, а ее слова были названы “художественным вымыслом”. В репортаже показана встреча Марины Соцковой с министром строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев, который заявил, что содержимое трубы вреда экологии нести не будет. Сама Соцкова говорит на камеру, что испугалась, зная, “что в центральной России есть такие моменты, когда несознательные руководители сбрасывают отходы в реку”. “Соответственно у меня на базе этого возникло очень серьезное опасение", – сказала она.

Журналистка ЧГРК "Грозный" заявила, что "мысль о том, что при строительстве <...> модернизированного аэропорта возможно загрязнение окружающей среды канализационными отходами, как минимум, вызывает недоумение". Она закончила свой репортж советом обращаться "в соответствующие инстанции, а не вводить в заблуждение множество людей" .

Объяснения Владимира Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире 11 марта 2025 года выразил недовольство медийной активностью курского блогера Романа Алёхина, который подписал четырехмесячный контракт со спецназом "Ахмат". Соловьев заявив, что блогер "порочит бойцов подразделения генерал-лейтенанта Апти Ароновича" и не выполняет распоряжение Минобороны о регламентации общения с прессой .

21 марта 2025 года министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к Владимиру Соловьеву. В начале ролика Дудаев подчеркнул уважительное отношение к Соловьеву, но отметил, что "в интернет-пространстве различные провокаторы спекулируют вокруг вашего выступления в рамках прямого эфира в адрес некоего Романа Алёхина". В контексте обращения в адрес Алехина Соловьевым были произнесены слова "вашу мать", пояснил Дудаев. "Я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской Республики или спецназа "Ахмат", - сказал министр .

В этой же публикации Дудаев разместил видеоответ Владимира Соловьева, в котором тот подчеркивает, что дружен со многими руководителями как Чечни, так и подразделений "Ахмат". Соловьев выразил удивление, “что кому-то могло показаться, что во что во время моей гневной тирады непосредственно к руководству "Ахмата" либо к моему другу Апти Ароновичу Алаудинову. "Твою мать" может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарное подразделение… Конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству "Ахмат", ни к бойцам", - говорит на видео Соловьев.

Извинения Алаудинова

В июне 2025 года глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов был вынужден принести извинения схиигумену Гавриилу за некорректное высказывание в его адрес. Алаудинов извинился с оговоркой "чисто из-за его возраста".

Поводом для высказываний алаудинова стали слова в поповеди начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигумена Гавриила, который заявил, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей. Священнослужитель был уволен с должности после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. В ответ православные активисты потребовали проверить на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти высказывания главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ.

Позже Апти Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом. Видеозапись встречи со священнослужителем Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале. Встреча состоялась при участии лидера православного движения "Сорок Сороков" Андрея Кормухина в храме поселка Ракитное (Белгородская область). Гавриил в ответ заявил, что его высказывание о мусульманах “неправильно поняли”.

Аналитики уверены, что извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде.

Хабиб загнал культуру в октагон

В 2018 году практика извинений получила новое преломление. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов развернул среди многочисленных подписчиков в Instagram** кампанию резкой критики тех видов культуры, которые, по его мнению, противоречат традиционным устоям дагестанцев.

На Северном Кавказе до сих пор действует культ силы, поэтому «авторитетные высказывания» Нурмагомедова его самые ярые последователи восприняли как призыв к действию. На музыкантов и артистов посыпались анонимные угрозы.

В Махачкале были вынуждены отменить выступления рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов. Из-за угроз был сорван запланированный в Махачкале аниме-фестиваль.

Массовый характер приобрели требования закрыть ночные клубы Дагестана, два таких заведения прекратили работу. Катализатором для этого стало убийство в одном из клубов сотрудника Росгвардии. Борцы за нравственность восприняли ситуацию как возможность при де-факто поддержке властей прекратить работу клубов, «морально разлагающих молодежь». «Кавказский узел» подробно описал эти события в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана”.

Федеральная власть реагирует на травлю и принуждение представителей культуры к извинениям достаточно мягко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что национальные традиции жителей регионов "нельзя не учитывать", а сам Нурмагомедов уже после первых критических высказываний получил предложение стать помощником главы республики.

Мораль и «задетые достоинства» Кадырова

Истоки как «борьбы за нравственность» происходят из Чечни. Еще в 2010 году там обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах без головных платков. Виновных не наказали, а Кадыров обещал их даже наградить.

Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение.

В итоге паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, говорится в материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Практика принуждения к извинениям тоже берет начало в Чечне и тоже при непосредственном участии Кадырова.

«В этой республике, если кто-то меня не слушается, я его заставлю, - сказал Кадыров. - Потому что я знаю, что говорит Бог, что говорит закон и что нужно народу». Уже к концу 2015 года правозащитники сообщили, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер.

Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Адам Дикаев со спущенными штанами извинялся перед Кадыровым за критику, признавая свою неправоту.

Кадыров объяснил свою позицию так: «Если умышленно, понимая, что неправ, болтает, задевая чувства и достоинства другого, то он достоин наказания. Если он не признает свою вину и не извиняется, то, клянусь именем Всевышнего, я накажу его так жестоко, чего бы мне это ни стоило. Чувство достоинства нельзя трогать». К извинениям перед Кадыровым приводят жалобы на коррупцию и чиновничий произвол в Чечне.

Об одной из самых известных таких историй «Кавказский узел» рассказал в справке «Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову».

Эстафету принуждений подхватили министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Чиновники были возмущены тем, что простые жители посмели говорить публично о проблемах в республике - жалобы людей выливались в травлю на местных телевизионных госканалах.

28 марта 2019 года Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места смертельной ​аварии на Можайском шоссе «не позорить свой род». Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной.

Вайнахский тренд

В декабре 2017 года произошел инцидент, показавший, что молодежь с Кавказа восприняла как карт-бланш культ силы старших товарищей из руководства Чечни.

На этот раз в центре скандала оказался сюжет Comedy Woman, который оскорбил ингушских пользователей. Подробно об этом «Кавказский узел" писал в материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

В юмористической зарисовке хозяйка эскорт-агентства отчитывает сотрудницу, которая в ответ ругается по-ингушски. Разъяренные пользователи сочли, что упоминание ингушки как работницы эскорта отождествляет ее с проституткой, хотя в номер об этом речи не было, а эскорт — сопровождение, не связанное с сексуальными услугами - практикуется во многих странах мира.

В адрес артистов посыпались угрозы "переловить по одному" и заставить их "на коленях выпрашивать прощение".

Возле здания телеканала собрались десятки уроженцев Северного Кавказа и попытались ворваться в редакцию.

Съемочная группа разошлась только приезда двух автобусов с бойцами ОМОН. Представители Comedy Club Production и канала ТНТ четырежды извинились за сценку.

Глава Ингушетии Юнус‐Бек Евкуров прокомментировал, что с извинениями телеканал ТНТ перестарался, пожурил участников блокады канала и призвал молодежь «успокоиться».

Извинения в формате теле-шоу

В июле 2019 года чеченское телевидение показало серию репортажей о грозненке Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве с инвалидностью. Под анонсом спецрепортажа об Исаковой оставил комментарий колясочник, который также заявил о невнимании властей Чечни к инвалидам. Автаев принес в эфире телекомпании извинения за свои слова. "Квартиру дали. Эту коляску тоже он (Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") дал", - приводились его слова в эфире ЧГТРК «Грозный» 3 июля.

15 июля на телеканале "Грозный" был показан сюжет, в котором министр культуры республики Хож-Бауди Дааев раскритиковал творчество музыкантов-любителей. По словам министра, песни в собственном исполнении могут публиковаться только с разрешения специальной комиссии, «которая проверяет музыкальную составляющую, слова на их соответствие». В сюжете также были приведены извинения самодеятельных певцов.

21 июля чеченское гостелевидение опубликовало сюжет о жительнице Грозненского района Тамиле Сулеймановой, которая, по версии ЧГТРК, организовала в соцсетях сбор денег на лечение своего ребенка, хотя на самом деле детей у нее нет. Сулейманова и ее отец извинились в эфире.

"Автором экстремистских комментариев" был назван в сотрудниками ЧГТРК 16-летний подросток, позволивший себе критиковать власти Чечни в соцсетях. Муфтий Чечни Салах Межиев отчитал подростка, который сквозь слезы просил прощения за свои слова. Кроме того, в рамах показанного 26 июля спецрепортажа мать и дядя юноши покаялись за упущения в его воспитании.

"Кавказский узел" опубликовал биографии Рамзана Кадырова, Джамбулата Умарова, Магомеда Даудова, Хабиба Нурмагомедова и Юнус‐Бека Евкурова.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

Примечания

