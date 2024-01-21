21 января 2024, 16:01

Ирина Скороварова обвинена по уголовному делу о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи предъявили жительнице Таганрога Ирине Скороваровой обвинение по уголовной статье о дискредитации армии, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 января адвокат сообщил, что защита обжаловала решение суда о домашнем аресте жительницы Таганрога Ирины Скороваровой. Под домашним арестом Скороварова лишена возможности покупать продукты для 12-летней дочери  и лекарства для пожилой бабушки, рассказал он.

11 января к Ирине Скороваровой пришли силовики с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии. На следующий день Таганрогский горсуд отправил ее под домашний арест на два месяца, до 11 марта. Поводом для уголовного преследования стало видео о российском военном, опубликованное на странице Скороваровой в "Одноклассниках", рассказал ее адвокат.

Ирине Скороваровой предъявлено обвинение по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщает сегодня на своем сайте со ссылкой на ее адвоката Сергея Ковалевича правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что часть 1 статьи 280.3 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году Ирина Скороварова была оштрафована по административной статье о дискредитации армии за пост в "Одноклассниках". В суде она заявила, что не дискредитировала армию, однако суд признал ее виновной.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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