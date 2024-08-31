ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия на юге России

31 августа 2024, 12:59

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В 51 регионе, в том числе в 10 регионах СКФО и ЮФО, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ периодически отчитывается об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в октябре 2023 года ведомство рапортовало, что в 38 регионах, в том числе в республиках СКФО, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже.

В 51 регионе "пресечена преступная деятельность" 288 человек, подозреваемых в причастности к незаконному обороту оружия, "восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских" и его сбыту, сообщила сегодня ФСБ.

Мероприятия проходили в июне-июле "по адресам проживания нелегальных оружейников", в том числе в регионах СКФО и ЮФО: Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Ставропольском крае, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.

"Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153000 патронов различного калибра. Прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в публикации на сайте ведомства.

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