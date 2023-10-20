ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на юге России

20 октября 2023, 11:31

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В 38 регионах, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областях, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, 6 сентября ведомство рапортовало, что в июне-июле в 53 регионах, в том числе в Дагестане, Северной Осетии, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже.

В 38 регионах "пресечена преступная деятельность" 119 человек, подозреваемых в причастности к незаконному обороту оружия и его сбыту, сообщила сегодня ФСБ.

Мероприятия проходили августе-сентябре "по адресам проживания нелегальных оружейников", в том числе в регионах СКФО и ЮФО: Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Волгоградской и Ростовской областях, говорится в публикации на сайте ведомства.

В результате из незаконного оборота изъяты 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы, а также гранаты, снаряды, мины, 33 килограмма взрывчатых веществ и 138 тысяч патронов. "Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отмечается в сообщении.

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