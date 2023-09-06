ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия на юге России

06 сентября 2023, 11:38

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В 53 регионах, в том числе в СКФО и ЮФО, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в мае ведомство сообщило, что задержаны подозреваемые в модернизации оружия и его продаже, в том числе в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. В ноябре 2022 года ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия в 31-м регионе, в том числе в Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области.

В 53 регионах страны "пресечена противоправная деятельность" 217 человек, подозреваемых в причастности к переделке в подпольных мастерских гражданского оружия в боевое и его сбыту, сообщила сегодня ФСБ.

Рейды проводились в июне-июле, в том числе в Дагестане, Северной Осетии, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. "По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Кроме того, изъято более 87 килограммов взрывчатых веществ, более 70 тысяч патронов и 830 частей огнестрельного оружия. "Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отмечается в публикации.

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