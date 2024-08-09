Премия имени Ахмеднабиева: названы победители за 2023 год

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«Кавказский узел» подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Среди 60 лауреатов первое место занял Павел Васильев за опубликованный в 2023 году материал о погроме в аэропорту Махачкалы. Два журналиста поделили второе место, а на третьем - авторы 3 материалов. Проблемы, о которых писал Ахмеднабиев, по-прежнему актуальны как на Северном, так и на Южном Кавказе.

11 лет без Ахмеднабиева

30 января ЕСПЧ признал нарушение права на жизнь по иску родных Ахмеднаби Ахмеднабиева против России. ЕСПЧ, в частности, отметил, что власти не обеспечили защиту Ахмеднабиева, которому поступали угрозы. Сыну журналиста назначена компенсация в 26 тысяч евро. Аналогичное решение суд вынес и по иску дяди учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова, убитого в 2011 году, назначив компенсацию в 20 тысяч евро. Юрист Галина Арапова*, комментируя решение суда, подчеркнула, что за неэффективное расследование убийств журналистов несут ответственность власти, а атмосфера безнаказанности развязывает руки тем, кто недоволен острыми журналистскими публикациями, и приводит к самоцензуре прессы. Постановление ЕСПЧ по делу Ахмеднабиева вряд ли скажется на расследовании его гибели, хотя и является моральной победой, считает сын журналиста.

«Кавказский узел» объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2024 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2024 года, принимаются они до 31 марта 2025 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. 1

В этом году отбор номинантов и выявление победителей по конкурсу Ахмеднабиева велось квалифицированным жюри, среди которых лишь один голос представлял «Кавказский узел». Жюри рассмотрело 60 материалов (из них 5 видео), опубликованные в 2023 году. Годом ранее на конкурс была номинирована 41 публикация, в 2022 – 41, в 2021 – 50, в 2020 – 49, 2019 - 43, 2018 - 40, 2017 - 30, 2016 - 25, 2015 - 20.

Первое место – Павел Васильев

Победителем конкурса стал журналист Медиазоны* за материал «Подробная история рейса Тель-Авив — Махачкала. Как погромщики искали евреев среди пассажиров». Вечером 29 октября антисемитские выступления в Махачкале переросли в погром. Толпа людей с флагами Палестины прорвалась на территорию международного аэропорта, чтобы встретить рейс из Тель-Авива. Павел Васильев поговорил с пассажирами, прилетевшими из Израиля, а также изучила предоставленные ими видеозаписи — и подробно восстановил события из охваченного беспорядками аэропорта.

Второе место поделили два журналиста

Максим Рычков из Republic* шире взглянул на этнические депортации прошлого века, в том числе и на Кавказе. В большом материале «Чеченские правки для учебника Мединского» он отвечает и на вопрос почему советской властью была выбрана именно депортация, а не уничтожение и почему современным пропагандистам не удается оправдать эти трагические эпизоды истории.

В статье «Год СВО. Как спецоперация в Украине изменила Краснодар и юг России» автор Юга.ру Александр Гончаренко рассказал, как сказался на Краснодарском крае и Южном федеральном округе год специальной военной операции, обзорный материал позволяет без клише увидеть цену происходящих событий. Гончаренко рассматривает картину широко: тут и экономика с дефицитом ряда товаров, и массовые мероприятия, и санкции в отношении чиновников, и, разумеется, данные о гибели местных жителей.

Три автора – на третьем месте

«Все больше молодых людей из Квемо Картли, региона, где компактно проживает этническое азербайджанское население, образованных и хорошо владеющих грузинским языком, принимают участие в важных общественных процессах страны». Айтан Фархадова выяснила, как участвовали в акциях против принятия «закона об иноагентах» в Грузии местные этнические азербайджанцы. Ее материал, опубликованный на Meydan TV так и называется: «Азербайджанское лицо грузинских протестов».

«К похищению в Армении бежавшего из России мобилизованного оказался причастен выпускник института ФСБ» - расследовал автор издания «Агентство» Андрей Затирко (включен в реестр иностранных агентов). Россиянин Дмитрий Сетраков осенью 2022 года был мобилизован, весной бежал из части и был вывезен антивоенными активистами из России. Однако Сетраков был задержан сотрудниками военной полиции 102-й военной базы в городе Гюмри и переведен на территорию российской военной базы. «История Сетракова уже как минимум второй случай похищения россиянина за границей. В октябре в Кыргызстане был похищен активист Леа Скорякин, который позднее оказался в Москве. Еще двух россиян выманили из безопасных мест: Алену Крылову — из Бишкека, Рафаила Шапелева – из Тбилиси», - написал Затирко.

А автор Jamnews Гаяне Саргсян рассказала три истории о живущих в условиях блокады жителей Нагорного Карабаха. Материал - «Ситуация в блокадном НК: три матери рассказывают, как живут их семьи»: беременная Мария Мусаелян, мать шестерых несовершеннолетних Лиана Восканян и Норине Даниелян, сын, которой Каро имеет несколько хронических заболеваний, нуждается в дефицитных лекарствах и лечении, отсутствующем в Карабахе.

2023 год: давление на журналистов усиливается

Помимо победителя и призеров, жюри оценило еще 54 материала авторов, журналистов и блогеров пишущих о Кавказе 2 . В своих публикациях, опубликованных в 2023 году, они рассказывали о войнах, спорных территориях и тяжелых судьбах беженцев, о коррупции и мафии, преследовании гражданских активистов и своих коллег, об истории Кавказа и современной цензуре.

2023 год запомнился резким усилением давления на журналистов из-за всем известных событий - боевых действий на Украине. В 2024 году внутри страны заниматься неподцензурной журналистикой стало еще опаснее: заводятся уголовные дела, среди журналистов и блогеров все больше иноагентов, а СМИ признаются нежелательными. Авторы, в том числе и номинированные на конкурс, и корреспонденты «Кавказского узла» - все чаще при подписании своих материалов в целях безопасности вынуждены использовать псевдонимы.

*включено в реестр иностранных агентов.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Убийство Ахмеднабиева».