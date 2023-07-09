Ахмеднабиев Ахмеднаби

09 июля 2023, 22:10

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9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы был убит наш коллега, корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев. Он брал высокую планку: находясь в одном из горячих регионов Северного Кавказа - писал на острые темы: нарушения прав человека в Дагестане, преступления сотрудников силовых структур, о преследовании религиозных общин и отдельных верующих. Он стал 17-м журналистом, убитым в Дагестане за последние 20 лет и вторым убитым при исполнении сотрудником "Кавказского узла". Мы преклоняем перед ним головы.

В январе 2014 года Ахмеднаби Ахмеднабиев был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".

Дело в ЕСПЧ

В 2016 году родственники Ахмеднаби Ахмеднабиева подали в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления. По их мнению, следователи за восемь лет не установили ни исполнителя, ни заказчика убийства. 14 октября 2021 года ЕСПЧ коммуницировал жалобы родственников Ахмеднабиева с жалобами родственников другого убитого дагестанского журналиста, основателя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова, объединив два дела в одно производство.

"То, что дела объединены, никак не повлияет на ход судебного дела и не ускорит итог. Это ни на что не влияет, просто суд объединил схожие дела", - рассказал адвокат Тумас Мисакян, привлеченный "Кавказским узлом". На размере возможной компенсации объединение дел также не отразится, - добавил адвокат.

Убийство

Ахмеднаби Ахмеднабиев погиб в возрасте 54 года от многочисленных пулевых ранений недалеко от своего дома в Семендере. 9 июля 2013 года в 7.30 утра после того, как Ахмеднабиев сел в свою машину, по ней были произведены выстрелы из проезжающего мимо автомобиля. Автомобиль скрылся, а Ахмеднабиев скоропостижно скончался на месте.

Расследование

Задолго до убийства имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в "расстрельном списке" на распространенных в сентябре 2009 года в Махачкале листовках, анонимные авторы которых обещали мстить за сотрудников милиции и мирных граждан.

В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в свой адрес. 11 января неизвестные четыре раза стреляли в него, но пули прошли мимо, и журналист не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и ч. 1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" УК РФ. Расследование дела должно было проводиться не по этим статьям УК России, заявил адвокат Абдурашид Шейхов.

В июле 2013 года представитель Следственного комитета России по Дагестану заявил, что следствие рассматривает профессиональную деятельность Ахмеднабиева в качестве приоритетной версии убийства.

30 июля 2014 года следователи вынесли постановление о приостановлении предварительного следствия по делу об убийстве журналиста. В конце сентября решение о приостановлении предварительного следствия по делу было отменено прокуратурой Кировского района Махачкалы.

30 апреля 2016 года следствие по делу "было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

8 июня 2016 года адвокат Тумас Мисакян, привлеченный "Кавказским узлом" для представления интересов потерпевшей стороны в деле об убийстве, направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе говорилось, что расследование убийства велось неэффективно и власти не приняли мер для защиты Ахмеднабиева. Жалоба была зарегистрирована с присвоением номера.

В ответе на обращение адвоката от 22 мая этого года о необъективном расследовании дела и просьбе передать его для дальнейшего рассмотрения в центральный аппарат СКР, подписанном заместителем руководителя отдела процессуального контроля Ильясовым, говорится, что "в настоящее время предварительное следствие возобновлено и проводится дополнительное расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно".

Биография

Ахмеднаби Ахмеднабиев родился 25 августа 1959 года в селе Карата Ахвахского района Дагестана.

В 1983 году окончил Дагестанскую государственную медицинскую академию по специальности "лечебное дело".

Работал терапевтом в родном селе Карата .

С начала 1990-х А. Ахмеднабиев начал заниматься журналистикой.

С 2005 по 2006 год работал в газете "Черновик".

С 2006 года работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора. Работал корреспондентом "Кавказского узла". В 2012 году в ленте новостей "Кавказского узла" было опубликовано 228 текстов А. Ахмеднабиева, с начала 2013 г. - 92 текста.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в "расстрельном списке" - листовках, распространенных по столице Дагестана, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана.

В 2012 году Ахмеднаби Ахмеднабиев и главный редактор дагестанского издания «Настоящее время» Милрад Фатуллаев учредили в Дагестане Независимый союз журналистов. Поводом для создания этой организации послужили конфликты независимых журналистов с властями республики .

С марта 2012 года работал в Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии врачом-кардиологом..

В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес.

11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули прошли мимо и журналист не пострадал. Постановлением от 13 января по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и ч. 1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" УК РФ.

29 января 2013 Кавказский Узел привлек адвоката Абдурашади Шейхова для подачи жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ с требованием переквалифицировать статью и возбудить уголовное дело (дополнительно) по факту нападения на журналиста Ахмеднабиева А.О. по пунктам «б» и «ж» ч. 1 ч. 2 ст. 105 через ч. 3 ст. 30, ст. 144 и ч. 2 ст. 222 УК РФ..

8 февраля 2013 года заместителем прокурора Кировского района г. Махачкалы вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Шейхова о несогласии с квалификацией действий неустановленных лиц .

15 февраля 2013 года постановлением судьи Кировского районного суда г. Махачкалы постановление заместителя прокурора Кировского района г. Махачкалы от 08.02.2013 признано незаконным. Законность судебного постановления подтверждена апелляционной инстанцией 02.04.2013

14 июня 2013 года уголовное дело заместителем прокурора района Ахмедовым Ф.Д. вновь направлено в СО по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД с указанием на необходимость исполнения решения суда.

9 июля 2013 года Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство), 167 (умышленное повреждение имущества) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По приоритетной версии, убийство было связано с профессиональной деятельностью журналиста. Врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов взял под личный контроль расследование убийства А. Ахмеднабиева .

15 июля 2013 года заместителем прокурора республики Никитиным К.В. по данному уголовному делу в адрес руководителя СО по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, и квалификации действий неустановленных лиц по ч. 3 ст. 30, п.п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

24 июля 2013 года СО по Кировскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД указанное требование удовлетворено в полном объеме и в этот же день заместителем руководителя СО по Кировскому району г. Махачкалы Омаровым М.М. возбуждено уголовное дело № 358487 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В опубликованном в марте 2014 года Ежегодном отчете Государственного департамента США о положении дел в странах мира по правам человека приводится статистика "Фонда защиты гласности", согласно которой по состоянию на 1 ноября 2013 года в России были убиты три журналиста, в том числе А. Ахмеднабиев, и, по состоянию на ноябрь 2013 года, власти не произвели никаких арестов по делу".

В мае 2014 года Ахмеднаби Ахмеднабиев был выбран первым среди равных на конкурсе "Герой Кавказа-2013". По итогам голосования читателей "Кавказского узла" он получил 16070 голосов, что составило 54,92% от общего их числа.

Семья:

У Ахмеднаби Ахмеднабиева остались трое детей (две дочери и сын), внуки.

Источники: