Решение ЕСПЧ по делу Ахмеднабиева стало моральной победой

31 января 2024, 23:42

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Постановление ЕСПЧ по делу Ахмеднабиева вряд ли скажется на расследовании его гибели, хотя и является моральной победой, считает сын журналиста. Решение по иску родных Ахмеднабиева частично восстановило справедливость и повлияет на рассмотрение аналогичных дел в Европейском суде, подчеркнула юрист Галина Арапова*.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по прав человека 30 января признал нарушение права на жизнь по иску родных Ахмеднаби Ахмеднабиева против России. ЕСПЧ в частности отметил, что власти не обеспечили защиту Ахмеднабиева, которому поступали угрозы.Сыну журналиста назначена компенсация в 26 тысяч евро. Аналогичное решение суд вынес и по иску дяди учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова, убитого в 2011 году, назначив компенсацию в 20 тысяч евро. Юрист Галина Арапова*, комментируя решение суда подчеркнула, что за неэффективное расследование убийств журналистов несут ответственность власти, а атмосфера безнаказанности развязывает руки тем, кто недоволен острыми журналистскими публикациями, и приводит к самоцензуре прессы.

Журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане. Он работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. С 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора. Жалоба в ЕСПЧ на неэффективное расследование была направлена в 2016 году, в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

В случае желания России вернуться в Совет Европы, речь зайдет и о выполнении обязательств, в том числе по компенсациям в соответствии с решениями ЕСПЧ, хотя пока об этом можно рассуждать лишь в теории, отметила ведущий юрист Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова*. "В истории Совета Европы был подобный случай, с Грецией. Эту страну исключили из Совета Европы в период режима "черных полковников". А после того, как режим "черных полковников" пал и Греция пожелала вернуться в Совет Европы, для этого ей необходимо было выполнить все обязательства перед Советом Европы, включая решения международных судов, вынесенные в годы, когда Греция была исключена из него. Но гадать когда и как это случится с Россией, не будем", - сказала Арапова* корреспонденту "Кавказского узла".

Если Россия когда-нибудь вернется в Совет Европы, она должна будет выплатить компенсацию по решению по делу "Ахмеднабиев и Камалов против России". "Справедливость должна торжествовать. В этом деле пусть не в материальном, но в содержательном смысле справедливость отчасти восстановлена. Расставлены все точки над "i" и вещи названы своими именами. Это особенно важно для дела Ахмеднаби. Если в деле Хаджимурада Камалова, хоть и не сразу, осуждены заказчик и исполнители, то дело Ахмеднаби вообще не было расследовано на национальном уровне", - подчеркнула Арапова*.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. В организации убийства и убийстве Хаджимурада Камалова были обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. В июле 2022 года Южный окружной военный суд признал виновными всех четырех фигурантов уголовного дела, назначив им от 16 до 24 лет колонии. С выводами суда не согласны редакция "Черновика" и Магди Камалов, брат Хаджимурада и издатель "Черновика". Он считает, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. По мнению редакции убийство не раскрыто, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела. убийство главреда".

Она указала, что жалобу родных Ахмеднабиева и Камалова ЕСПЧ принял ещё в 2016 году. "Очень жаль, что вынесение решения заняло у Европейского суда восемь лет. Хотя понятно, что суд был завален жалобами на нарушение прав человека. Причем Россия в течение последних лет (до исключения из Совета Европы) была на первом месте по количеству жалоб граждан о нарушении их прав. В абсолютных величинах было до 18 тысяч жалоб граждан РФ в год. А ЕСПЧ в год мог вынести 2000-2500 решений", - пояснила Арапова*.

По её мнению, данное решение важно не только для семей Ахмеднабиева и Камалова. "Это решение второе по убитым российским журналистам после дела Анны Политковской. Более того, в практике ЕСПЧ это третье дело по гибели журналистов. Первое дело — это дело Гранта Динка (главный редактор армяно-турецкой газеты "Агос" - прим. "Кавказского узла"), - отметила также Арапова*.

Анна Политковская, известная своими статьями о Северном Кавказе, в частности о Чечне, была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Мосгорсуд приговорил к различным срокам пятерых обвиняемых по делу: уроженцев Чечни Лом-Али Гайтукаева, Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также экс-милиционера Сергея Хаджикурбанова, в 2023 году Хаджикурбанов был помилован после участия в военной операции на Украине. 17 июля 2018 года Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. ЕСПЧ обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не был установлен заказчик убийства. говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели.

Она считает, что даже если родственники Ахмеднабиева и Камалова не получат сейчас компенсации, решение повлияет на рассмотрение аналогичных дел в Европейском суде.

"Когда журналисты в других странах будут подвергаться угрозам, атакам, а также в случаях убийства из-за их профессиональной деятельности, в практике суда будут основания для жалобы. Таким образом решение имеет фундаментальное значение. Ведь в нем прописаны определённые стандарты. В частности, недопустимость столь длительного расследования. То, что государство, следственные органы должны обращать серьезное внимание на случаи, когда журналистам угрожают, на них покушаются. К примеру, в случае Ахмеднаби отказались завести дело о покушении на него, а возбудили только о порче имущества. А спустя полгода его убили при таких же обстоятельствах, на том же самом месте, когда он выходил из ворот своего дома. Государство виновато в первую очередь, что не обратило внимание на угрозы и не провело расследования на покушение на убийство. Это создало атмосферу безнаказанности", - рассказала Арапова*.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в листовках, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана. В мае 2012 года Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. 11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули не задели журналиста, он не пострадал. Личности стрелявших установлены не были. На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

По её словам, журналистика считается одной из самых опасных профессий из ряда "мирных профессий". "Самое большое количество представителей именно журналистского цеха убивают в связи с их профессиональной деятельностью. И, к сожалению, во многих странах дела об убийствах журналистов расследуются плохо", - посетовала Арапова*.

Она уверена, что вне зависимости от политического положения в России правоохранительные органы должны исполнять свои функции. "Если совершено преступление, оно в любой ситуации должно быть расследовано. Следователи обязаны выполнять свой профессиональный долг, чтобы не дать преступникам карт-бланш на совершение преступлений", - сказала юрист.

На пресс-конференции в Дагестане после покушения на Ахмеднаби Ахмеднабиева в январе 2013 года Галина Арапова* указала, что промедление следствие и отсутствие результатов по делам о покушении на журналистов и их убийстве может быть связано не только с бессилием правоохранительных органов. "Мы сами очень инертны, и если не будет сплоченности и солидарности, все дела о покушении на журналистов будут расследоваться по тем же самым сценариям", - привела ее слова Дагестанская правда 16 января 2013 года.

По ее мнению, журналисты должны пытаться повлиять на правоохранительные органы, добиваясь результатов расследований преступлений жертвами которых стали сотрудники СМИ. "Получится у них или нет - неизвестно. Но журналисты должны пробовать. Должны объединяться и поднимать свой голос против нарушения прав своих коллег", - резюмировала Арапова*.

Решение ЕСПЧ стало в большей степени моральной победой, отметил Мутаэлум Ахмеднабиев. "Я сомневаюсь, что это решение каким-то образом повлияет на дальнейший ход расследования убийства отца. Это победа юридическая, на бумаге. На деле изменений особых не будет", - считает он.

ЕСПЧ присудил также компенсацию, но это была не главная цель обращения, отметил Мутаэлум Ахмеднабиев. "Так как Россия вышла из ЕСПЧ, то вряд ли произведут выплату. Но компенсация не была важна сама по себе. Важнее было, чтобы должным образом продолжилось расследование. Хотя само решение ЕСПЧ важно, но фактически не меняет ситуацию. Но будем надеяться, что-то произойдет в будущем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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